Fake News: el Gobierno desmintió a LN + sobre el presupuesto de Olivos

En el texto emitido por Presidencia desmienten punto por punto la información emitida por el canal que pertenecería al ex presidente Mauricio Macri y aclaran que los datos son lo que están en las partidas presupuestarias emitidas por ellas y reflejados en el Sistema Integrado de Información Financiera (e-sidif).

No es cierto que se hayan gastado $108.200.000 en pasajes para el Presidente de la Nación. El monto total presupuestado para todo el año 2021 es de $54.900.000 y hasta la actualidad se han utilizado $26.000.000.

Es falso que se hayan gastado $90.000.000 en comidas. Ese monto es el presupuesto total planificado para el año 2021 para los comedores de Casa Rosada y la Residencia Presidencial de Olivos

No es real que se hayan destinado partidas presupuestarias para la vestimenta del Presidente o la Primera Dama. En el presupuesto 2021, se propusieron $6.410.000 para prendas de vestir y hasta el momento se han ejecutado $893.000.

Es falso que se hayan utilizado $150.000 únicamente para el alimento de los perros del Presidente de la Nación. El ítem alimento para animales en el presupuesto está destinado a la totalidad de animales que se encuentran en la Residencia Presidencial donde se incluyen, ovinos, conejos, gallinas y perros detectores de explosivos.

Ladesmintió a través de un comunicado una fake news sobre gastos excesivos publicada por el canal de noticiasel viernes 24 de septiembre con el objetivo de "evitar confusiones en la ciudadanía".A su vez, la Secretaría aprovechó para remarcar que "en la Residencia Presidencial de Olivos no se han realizado remodelaciones edilicias y/o de infraestructura mobiliaria ni decorativas". "Sólo se han realizado tareas de mantenimiento básico", precisaron.Cabe resaltar que los pasajes que emite la Secretaría General no son exclusivamente para el Presidente y la Primera Dama sino también para: otros funcionarios del Poder Ejecutivo que integran Comitivas oficiales; el personal de seguridad, ceremonial, médicos y equipos de trabajo. También para viajes de los pilotos y el personal de cabina de la flota aérea presidencial que se capacitan tanto en el interior y como en el exterior y para viajes institucionales de funcionarios dentro y fuera del país.previendo que la dotación de agentes que pueden consumir alimentos en los comedores de aquellas sedes asciende a aproximadamente 1900 personas (Secretaría General; Secretaría de Asuntos Estratégicos; Secretaría de Comunicación y Prensa; Secretaría Legal y Técnica; la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio del Interior). En dicho rubro hasta el momento se han gastado $39.600.000. La cantidad diaria de personal y de seguridad de las dos dependencias en sus ingresos y egresos diarios hacen necesario contar con un comedor interno. Actualmente se ofrecen tres tipos distintos de menú a $300, $200 y $100. El dinero que se recauda vuelve a la cuenta del Tesoro Nacional por lo cual se recupera gran parte de lo gastado.Esto está destinado exclusivamente a las prendas de vestir del personal de servicio, mantenimiento, cocheras, cocina, Casa Militar y médicos. No se trata de vestimenta para el Presidente de la Nación o la primera dama.El presupuesto anual para combustibles y lubricantes es de $48.700.000 y está destinado a la flota de automóviles de la Secretaría General y a los aviones y helicópteros de la flota aérea presidencial que no solo es utilizada por el Presidente de la Nación, sino también por funcionarias y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.El ítem HERRAMIENTAS MENORES corresponde a las herramientas de mantenimiento edilicio y automotor para todas las dependencias de la Secretaría General y la flota automotor y el presupuesto otorgado para el año 2021 es de $1.400.000, hasta la actualidad se han utilizado $175.000El ítem CONFECCIONES TEXTILES corresponde a la confección de banderas de Ceremonia compradas para los salones protocolares de la Casa de Gobierno, la Residencia Presidencial de Olivos y los demás edificios de la Secretaría General y para el 2021 se presupuestaron $580.000El ítem HILADOS Y TELAS se refiere a los gastos destinados a cortinados, retapizados, alfombras y manteles de la Casa de Gobierno, la Residencia Presidencial de Olivos y los demás edificios que tiene a su cargo la Secretaría General (9 en total). El monto presupuestado para utilizar durante 2021 es de $1.720.000 y hasta el momento se ejecutaron $1.039.000.El monto total presupuestado para 2021 en LIBROS Y REVISTAS es de $3.100.000 y lo gastado hasta la actualidad es $271.000 destinados a la Secretaria General y a la Secretaria de Asuntos Estratégicos.