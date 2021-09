"Viene el debate sobre el presupuesto 2022 y se van a notar los puntos de vista pero no hay que tener miedo"

El ministro de Desarrollo bonaerense y secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque,En declaraciones a la radio AM 530, Larroque reconoció que las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del pasado 12 de septiembre se llevaron a cabo "en un momento en que la pandemia (e coronavirus) no terminó y la recuperación no comenzó en una manera tan contundente".Luego planteó que"Cristina (Fernández Kirchner), siempre planteó sus posiciones de manera pública, pero el conjunto quizá dejó las discusiones en un lugar secundario", prosiguió el ministro y evaluó queEl ministro recordó además que el Gobierno bonaerense reforzó la asistencia social ante la aparición de la segunda ola de coronavirus, y la gestión de Axel Kicillof entendió que "era el momento de inyectar recursos y ayudar a la ciudadanía".opinó sobre los comicios generales."Nadie tiene soluciones mágicas, debemos trabajar en conjunto. En el pasado se pudo revertir una situación compleja, podemos volver a hacerlo. Hay que darlo vuelta. Axel (Kicillof) lo planteó 48 horas después de la elección, remarcó.Y en ese sentido, agregó: "Así, subrayó que la discusión pasa por ver cómo el peronismo se proyecta "de cara a un jefe de Gobierno porteño (Horacio Rodríguez Larreta) que aspira a ser presidente" y, en ese sentido, acotó:Por otro lado, Larroque consideró que "haber especulado con precios e insumos esenciales en materia de precios en pandemia es un acto grave y criminal" del cual "alguien se tendrá que hacer cargo".Analizó que "el Estado tiene una responsabilidad ineludible" en el control de precios y estimó que ""Todos tenemos que colaborar. El Gobierno tuvo una actitud declamativa mucho tiempo y no funcionó. Si no funciona el diálogo y el consenso, tenemos que ponernos del lado de la gente y que se haga cargo el que se tenga que hacer cargo", finalizó.