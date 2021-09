Vaca Muerta: destacan el impacto del Plan Gas en el nuevo récord de producción

La producción de gas no convencional dealcanzó un máximo histórico de 68 millones de metros cúbicos aproximados por día en agosto último a nivel nacional, al superar el récord de julio pasado de 64,9 MMm3/d, informó laEn ese marco, en Neuquén, el gas no convencional batió un récord histórico por tercer mes consecutivo con un promedio de 62 millones de metros cúbicos aproximados por día, superando los valores de 2019.El secretario de Energía de la Nación,manifestó queMartínez sostuvo que"Estamos cumpliendo el mandato del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; reconstruir un país con más producción, más empleo y con más energía para todos y todas", afirmó.La información suministrada por laprecisa que en el mes deEl crecimiento fue del 4,9% con respecto a julio y 24,1% interanual, mientras que la producción de gas total creció 2,5% con respecto a julio y 6,4% interanual.En tanto en Neuquén la producción de gas no convencional se incrementó en un 5,4% con respecto a julio y en un 26,7% interanual y el gas total lo hizo en un 3,7% y 14,9% respectivamente. Al analizar los datos obtenidos antes de la pandemia, la información oficial indica que la actividad sigue en alza: 4,7% más de gas total y 22% más de producción de gas no convencional que en febrero del 2020. Además la producción de gas total de agosto de 134 MM m3/d, está cercana a alcanzar valores promedio de 2019.También la producción deen un 31% mientras que la producción total se encuentra llegando a esos valores ubicándose 1,6% por debajo con un crecimiento interanual de 32,7% para el no convencional y de 7,5% total.El mismo comportamiento experimentó la producción de. En la provincia el crecimiento interanual es de 34,4% para el petróleo no convencional y de 24,3% para el petróleo total.