Alberto Fernández anunció a científicos una inversión de más de $12 mil millones para fortalecer la CYT

El presidente Alberto Fernández anunció hoy en la Casa Rosada junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Fiilmus, ante un grupo de científicos, una inversión de 12.046.655.957 pesos para financiar la construcción y refacción de 72 obras de edificios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en 21 provincias del país

“Poner en valor a los científicos es la mejor inversión que un país puede hacer como sociedad”, destacó Fernández durante el encuentro que compartió este mediodía con los investigadores en el Salón de los Científicos y del que también participaron la presidenta del CONICET, Ana Franchi; y el secretario de Articulación Científica y Tecnológica, Juan Pablo Paz.El Presidente expresó la vocación de su gobierno "por desarrollar un proyecto para que la inteligencia sea aprovechada al máximo" y el compromiso para seguir invirtiendo en Ciencia y Tecnología. "Es así como se desarrollan las sociedades ricas", concluyó.En una conferencia de prensa al término del encuentro, Filmus dijo que "el objetivo principal” que nos encomendó el Presidente es "constituir a la ciencia y la tecnología como una política de Estado”.“Nunca hasta ahora ha habido un programa de esta magnitud que abarca a 21 provincias, porque creemos que hay que federalizar la ciencia en la Argentina”, resaltó el ministro de Ciencia, y auguró que esta iniciativa “nos da pie para asegurar que vienen años de mucho desarrollo y mucho crecimiento”.Asistieron a la actividad los científicos Soledad Gori (Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales), Ignacio Mazzitelli (Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA), Sol Prieto (Centro de Estudios e Investigaciones Laborales), Gabriel Rabinovich (Instituto de Biología y Medicina Experimental), Gabriel Kessler (Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales), Alejandro Buren (Instituto Antártico Argentino), Ana Peinetti (Instituto de Química, Física de Materiales, Medioambiente y Energía), Horacio González (Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas "PROF Dr. Fernando Viteri" del Hospital de Niños de La Plata), Andrea Gamarnik (Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires - Leloir) y Christian Schmiegelow (Instituto de Física de Buenos Aires).Los investigadores destacaron "cómo se articularon rápidas respuestas del sistema científico a la pandemia", rol que también fue destacado por el jefe de Estado.El financiamiento contempla, por un lado, la construcción de 20 nuevos edificios para institutos del CONICET que había sido aprobada en 2014 y que nunca comenzó por falta de fondos durante la gestión anterior. Sumará aproximadamente 40.000 metros cuadrados de laboratorios y oficinas, por un monto de $ 4.918.655.957,72, en las provincias de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Misiones, San Luis, Santa Fe y Tucumán.Comprende, además, otras 24 obras de refacciones y nuevas construcciones, por un monto de $ 2.608.000.000, en edificios del CONICET de 15 provincias (Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tierra del Fuego).También se erigirán 28 Centros interinstitucionales en temas estratégicos o grandes instalaciones científicas de interés interinstitucional, con una inversión de $ 4.520.000.000 que incluye obras en Buenos Aires, CABA, Chaco, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Rio Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego.El ministroinauguró hoy(CCT) del Conicet de Rosario por $647 millones, y visitó la empresa biotecnológica Keclón en la localidad de San Lorenzo, fundada hace nueve años por científicos repatriados, informó el Conicet. Al respecto el titular de la cartera científicotecnológica expresó estas inauguraciones no tienen miras a las elecciones de noviembre, y ni siquera al 2023, “son con miras a un país con desarrollo productivo sostenible y que busca mejorar las condiciones de quienes se dedican a esto”.“Estas inversiones no están pensadas de cara noviembre, ni son pensadas recientemente: es parte del trabajo realizado por Roberto Salvarezza al frente del ministerio”, aclaró el funcionario. Y al tiempo adelantó que, recalcó.Las obras serán en el. “Rosario es uno de los centros de investigación científica y transferencia tecnológica más importantes de la Argentina", dijo Filmus y consideró que nuestro país "tiene una capacidad de producción primaria enorme que hay que complementar con desarrollo industrial". Destacó en este sentido que Argentina "es uno de los pocos países que desarrolló un test de detección de Covid-19 que permitió atender la demanda interna y exportarlo; hasta el barbijo que usamos tiene que ver con esto".En tanto la titular del Conicet,manifestó que "el Iprobyq muestra lo que la ciencia y la tecnología pueden hacer para la producción, lo virtuoso que puede ser la articulación público-privada y principalmente muestra la importancia de los recursos humanos". Y agregó que los recursos humanos, "permitieron todo lo que pudimos hacer en la pandemia Los recursos humanos no se inventan de la noche a la mañana, sino que es una inversión muy grande del Estado argentino.