Desalojo en el Barrio 31 de Retiro: qué dijeron las víctimas y cuál fue la justificación del Gobierno porteño

El mensaje de Leonela vecina desalojada hoy en la villa 31 a @horaciorlarreta pic.twitter.com/s3mDiCjohm — WALTER JOSE LARREA (@WalterLarrea31) September 30, 2021

“Destruyeron el único inodoro que teníamos, que a mí mamá le costó un montón de plata. Que nos den una casa si quieren que estemos bien”. La realidad de una niña desalojada en la Villa 31. Desalojada por gobernantes y policías sin corazón. Buenos Aires, Capital de la desigualdad pic.twitter.com/So7Wwoaa8X — Revista Cítrica (@revistacitrica) September 30, 2021

Con topadoras, camiones y un fuerte operativo policial y judicial, cuadrillas de trabajadores pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desalojaron el pasado jueves a la mañana a más de 100 familias que conformaban el asentamiento "La fuerza de las mujeres", una toma de tierras en el Barrio Carlos Mugica (en la ex Villa 31) de Retiro.

El operativo se inició a las 7: junto con efectivos de la Policía de la Ciudad, los funcionarios de la administración porteña y de la Fiscalía 11 comenzaron el desalojo de más de 100 familias que se habían instalado el 30 de junio pasado formando un asentamiento que al poco tiempo pasó a ser conocido como "La fuerza de las mujeres" por el protagonismo femenino de su organización.

En el marco del desalojo que realizó el Gobierno porteño en el Barrio 31 de Retiro, unas mujeres que vivían en un asentamiento de ese barrio aseguraron este viernes que ayer fueron "violentadas'' y "acorraladas como delincuentes"., relató Alicia Espinoza, quien vivía en el asentamiento "La fuerza de las mujeres", en terrenos ubicados en la esquina de La Pampa y Ciervo de Los Andes, donde antiguamente había un basural al que los vecinos del Barrio Carlos Mugica llamaban "La Containera".En esa línea, Espinoza señaló que en el operativo -llevado adelante por funcionarios de la administración porteña y de la Fiscalía 11, con intervención de efectivos de la Policía de la Ciudad- los "llamaron y dijeron vayan sacando sus cosas que arrancamos". "Le dije que los chicos estaban durmiendo y no les importó nada, sacaron todo. Mis hijos no querían salir, es su casa, su barrio", recordó.Además, indicó que comenzó a sentirse mal y tuvo ataques de pánico ante esa situación . "No tenía quien me contenga, quería buscar un poco de agua y me tenían acorralada. Cuando quería pasar tenía barrera policial", expresó.Según relató en la entrevista, ella vivía desde hacía tres meses en el barrio con sus tres hijos, dos mellizos de 5 años y uno de 3. Al igual que las demás mujeres desalojadas, llegó al barrio tras sufrir violencia de género.Estela Cañete, otra víctima del desalojo, dialogó con Télam sobre lo que vivió y expresó que "fue desesperante"., detalló.En ese sentido, Cañete contó que sus hijos no pasaron bien la noche y "se despertaban llorando, diciendo que tenían miedo". "Siento que no puedo brindarles lo que se merecen; como mamá me siento destrozada", sentenció.La mujer remarcó que, con el desalojo, "no tiene dónde irse" y reiteró que piden "una vivienda digna" cuyo alquiler sea accesible.La ministra porteña de Desarrollo Humano y Hábitat,, aseguró que "no hubo violencia física a ninguna de las personas que estuvieron ahí" pero argumentó que tuvieron que intervenir porque agotaron las "instancias de díalogo con los vecinos"., sostuvo la funcionaria porteña.En ese sentido, indicó que los equipos a cargo del desalojo "estuvieron acompañando para que sucediera de la mejor manera posible". En tanto, afirmó que están ofreciendo "una solución para las familias"."No es intervenir y no hacer nada, sino hacernos cargo de una situación que es compleja, para que esos chicos y madres que estuvieran ahí puedan tener una acompañamiento particular para cada caso", concluyó Migliore.