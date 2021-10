Pandora Papers: con dos Macri, Argentina es el tercer país del mundo con más beneficiarios off-shore

Una vez más las off-shore aparecieron en el radar. Argentina se convirtió en elLos primeros datos se conocieron a través de una investigación del(ICIJ) de los llamados, el cual involucró a unos 600 periodistas de decenas de medios, entre ellos The Washington Post, The Guardian y varios argentinos. La información surge a partir de la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo.Entre los nombres que aparecen mencionados están los hermanos del ex presidente Mauricio Macri:en dos sociedades que se vieron beneficiadas por el blanqueo fiscal del 2016 durante el Gobierno de Cambiemos. También el histórico consultor ecuatoriano de Juntos por el Cambio Jaime Durán Barba. La información comenzó a surgir a través de la difusión de tres medios argentinos entre los que está, justamente, elDiarioAr, Infobae y La Nación.En relación a la familia Macri, los documentos que integran los Pandora Papers hacen mención a una sociedad identificada como, registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Su gestor fue OMC Group, de acuerdo a ese registro. Según investigó la Justicia argentina, esa sociedad tuvo dos cuentas bancarias por unos US$ 25 millones y estuvo controlada, a su vez, por Quiñel Trust, un fideicomiso creado en el Principado de Liechtenstein en noviembre de 2000 por la madre de Macri, Alicia Blanco Villegas, como fiduciante, con el propósito de organizar su herencia entre sus hijos y sus nietos, como beneficiarios.Un reciente informe de la AFIP presentado ante la justicia en lo Penal Económico aseguró quehabría exteriorizado y declarado como propias las cuentas bancarias controladas por Quiñel Trust durante el blanqueo de capitales que impulsó la gestión de su hermano en 2016. Cerca de Gianfranco replicaron que “el mismo régimen permitía el sinceramiento de fideicomisos por cualquier partícipe (constituyente, fundador, beneficiario, fideicomisario) y aplicando el beneficio de eximición de responsabilidad fiscal a todos los integrantes de la estructura”. Es decir que si bien ni Gianfranco ni la madre aparecen, a través de off-shore, en los Pandora Papers, sí figura una sociedad vinculada al blanqueo ilegal que habría hecho Gianfranco en nombre deDel lado de Mariano Macri, el hermano menor del expresidente, aparece como controlante de una sociedad offshore radicada en Belice, hasta ahora no mencionada ni informada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Su nombre es TNB Investments Limited, una firma que se creó durante los primeros días de 2016, cuando Mauricio llevaba apenas cuatro semanas en la Casa Rosada.El entorno de Mariano Macri reconoció, según La Nación, su existencia, pero dijo no haber movilizado activos ni capitales hacia allís. A diferencia de TNB Investments Limited, el hermano menor de Mauricio negó todo conocimiento o vinculación con Reata Pacific Ltd.indicó uno de sus allegados.En tanto el ICIJ detectó vínculos entre activos offshore, la mayoría radicados en las Islas Vírgenes Británicas, y 336 altos ejecutivos y políticos de 90 países del mundo que crearon cerca de 1.000 empresas. Además de los hermanos del ex presidente Macri, en los "" aparecen señalados, ex secretario privado de Néstor Kirchner, quien también figuraba en, el jugador de fútbol del Paris Saint Germain y de la selección argentinay el director técnico del equipo de la capital parisina,También aparece vinculado a una cuenta offshore el ex capitán de la Selección Argentina, hijo del fallecido ex mandamás de la AFA. Otros nombres que salieron a la luz fueron los del presidente ecuatoriano,la cantante colombianay la modelo alemana