Nicolás Pertiera: Las posibilidades de la recuperación tienen el límite de la escasez de reserva

Para Pertiera, “las posibilidades de la recuperación tienen el límite de la escasez de reserva”. “Crecer 1 por ciento adicional del PBI implica importar 2 mil millones de dólares anuales. En cada punto que crecés te va achicando la balanza comercial y no hay margen como para tener un déficit comercial porque no hay reservas para aguantar. Por eso, el principal límite al crecimiento del PBI está en la capacidad de generar reservas”, indicó.

Desde else refirieron al Cálculo de Gastos y Recursos presentado por el ministro de Economía. Para el economista, ya que "hay una recuperación de los ingresos más importantes que es parcialmente volcada a un mayor gasto”., señaló. Frente a varios sectores que consideran que el ajuste va a primar, sostuvo:No obstante, aclaró: “Si me parece que es notorio por el lado del gasto por la segmentación de tarifas y subsidios energéticos. Está planteado en el Presupuesto que va a haber una segmentación de tarifas pero no se especifica de qué forma”. “Si va a hacer algo importante para la reducción de subsidios”, enfatizó.Asimismo, “En este marco, bregó por una negociación sensata con el Fondo Monetario Internacional.detalló.