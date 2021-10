Ricardo Lorenzetti sobre la crisis de la Justicia: Hay que hacer una reforma profunda del sistema

ministro de la Suprema Corte de Justicia, abogó por una reforma profunda del sistema “porque no hay leyes que ordene el sistema”. “En materia federal estamos a medio camino desde hace años entre un sistema de implementación del sistema acusatorio a un sistema distinto. Hay una crisis muy importante porque no se cubren los cargos, hay muchísimas vacantes judiciales, por eso se demoran las causas”.En torno al pago de Ganancias por parte de las altas esferas del Poder Judicial, aseveró que “hay una ley que regula eso” y agregó:”, concluyó Lorenzetti.También se refirió a la salida dede la Corte, y tras aclarar que “no dio motivos” que argumentaran su decisión, analizó el impacto de la novedad sobre que la magistrada de 78 años dejó su cargo este martes tras más de 17 en el cargo. “dijo Lorenzetti tras la decisión su compañera, que abandonará el cargo el primero de noviembre.Por otra parte, sobre la decisión de Highton de Nolasco manifestó: “Ella no dio ninguna razón específica, simplemente presentó su renuncia. Este es un acontecimiento que ha sucedido, como en otras oportunidades”., valoró el juez acerca de las miradas de suspicacia que se suscitaron alrededor de la partida de su compañera. “La Corte va a seguir funcionando normalmente”, remató sobre este tema.En Radio Con Vos, Lorenzetti contó “que tiene una gran amistad con ella -por la funcionaria saliente- hace muchísimos años, anterior a la Corte”., precisó.Horacio Rosatti fue elegido presidente del máximo tribunal y la decisión fue cuestionada por el propio Lorenzetti, a través de una carta. Tras esto, se corrió un fuerte rumor de un quiebre interno del cuerpo y una falta de diálogo con el titular de la Corte. Le contestó a Tenembaum. “Por supuesto que me dirijo la palabra con Rosatti. Nosotros nos conocemos hace muchos años. Cuando yo entré a la Corte, el doctor Rosatti era ministro de Justicia, él me recibió. Además nuestra responsabilidad es dialogar, consensuar, hablar. Es normal que haya disidencias en la Corte”.