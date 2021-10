Axel Kicillof: "A la salida de la pandemia hay que enfocarnos en el futuro"

Recorrimos los avances de la repavimentación de 60 km de la ruta 65, entre entre 9 de julio y Bolívar, junto a @MarcosEPisano y @BuccaBali.



Una obra que se planificó, se licitó y se empezó a hacer en pandemia.#ObrasQueTransforman pic.twitter.com/4ftuHN4cc6 — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 6, 2021

Recorrimos los avances de la repavimentación de 60 km de la ruta 65, entre entre 9 de julio y Bolívar, junto a @MarcosEPisano y @BuccaBali.



Una obra que se planificó, se licitó y se empezó a hacer en pandemia.#ObrasQueTransforman pic.twitter.com/4ftuHN4cc6 — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 6, 2021

Visitamos Roque Pérez y recorrimos las nuevas aulas y recepción de la E.S.T N°1 que se terminaron gracias al programa #EscuelasALaObra, junto a @Gasparini_RP, Agustina Vila y @SergioBerniArg.



Además, ya reacondicionamos 22 escuelas en el municipio. pic.twitter.com/W0sBZvS8jQ — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 6, 2021

El gobernador bonaerense,, aseguró que "a la salida de la pandemia hay que enfocarse en lo que falta" y señaló que el Gobierno vino a hacerlo después de "una gestión que era marketing, sin inversión y con políticas que no apostaron a la producción", al encabezar este miércoles un acto en el partido de Bolívar.En el marco de su recorrido por la Séptima sección, el mandatario afirmó que durante la gestión de Cambiemos "hubo un interior dejado de lado, olvidado y no alcanzó con el libre mercado"., enfatizó.A su vez, Kicillof indicó que las obras que se ejecutan en el interior bonaerense "generan condiciones de igualdad para poder desarrollarse. "Hace falta hacer rutas, cuidar caminos rurales, poner patrullas, traer seguridad y asegurar la conectividad, se trata de dar condiciones de vida para que todo aquel que se quiera quedar en su ciudad natal pueda hacerlo", graficó.Por último, destacó el trabajo del intendente de Bolívar, Marcos Pisano, y de su antecesor y candidato a senador bonaerense Eduardo "Bali" Bucca "por insistir en la obra de la ruta que se licitó y comenzó en plena pandemia".Tras mantener un encuentro en el municipio de Saladillo con representantes del sector productivo, el mandatario bonaerense destacó quepero aseguró que "hay que actuar con precisión con aquellos sectores que aún tienen dificultades".En ese sentido, Kicillof agregó que desde el Gobierno bonaerense se "redoblaron los esfuerzos para recuperar el camino del desarrollo, la producción y el empleo" y subrayó la importancia que tuvieron "los cuidados y el plan de vacunación" que "llevaron a un descenso sostenido de los casos que hoy permite flexibilizar protocolos y actividades para avanzar más rápido con la reactivación económica".Además, recordó que "el coronavirus nos llevó a la peor crisis sanitaria de la historia", pero también dijo que se afrontó "trabajando junto a todos los intendentes, sin mirar si eran oficialistas u opositores"., enumeró y destacó el trabajo realizado para "la recuperación del rol del Banco de la Provincia como un instrumento para promover al sector productivo".En el encuentro también estuvieron presentes los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y de Seguridad, Sergio Berni; y el intendente local, José Luis Salomón.El gobernador de la provincia de Buenos Aires afirmó que "saliendo de la pandemia hay un futuro inmenso por delante", pero señaló que "éste no se logrará con timba financiera sino llevando el desarrollo y el crecimiento a cada rincón de la provincia con más trabajo y más justicia social", en el marco de la inauguración de cuatro aulas en la Escuela Técnica N°1 del municipio bonaerense de Roque Pérez.En esa línea, Kicillof aseguró que los funcionarios de Cambiemos, pero recalcó que "ahora hay obras, inversiones en educación, seguridad y salud".En tanto, analizó que se está "terminando de atravesar la pandemia" , al mismo tiempo que recordó que hubo que "dejar de hacer muchas cosas" por el coronavirus y negó que el gobierno haya disfrutado establecer restricciones."Fue muy duro lo que tuvimos que pasar. Cuando hay una tragedia, están los que ayudan y los que buscan sembrar cizaña y bronca, sacando ventaja política porque le tocó gobernar al peronismo", enfatizó el gobernador., concluyó.En la inauguración estuvo acompañado por los ministros de Seguridad, Sergio Berni, y de Educación, Agustina Vila.