Ley de Envases con Inclusión Social: cómo es el proyecto para la gestión responsable de residuos urbanos

La propuesta contempla contener los efectos negativos sociales y ambientales de la generación de residuos urbanos. Según sus impulsores, de las 50 mil toneladas de basura que se producen, la mitad culmina en alguno de los 5000 basurales a cielo abierto o en rellenos sanitarios.

los cartoneros proponen la implementación de una tasa ambiental que premie a las empresas o productores que utilicen envases con materiales reciclables, y castigue con un gravamen a los incumplidores. Los infractores tendrán un apercibimiento o multa de entre uno y doscientos sueldos mínimos de la categoría básica inicial de la Administración Pública Nacional, la suspensión de la actividad entre un mes y hasta un año o el cese definitivo de la actividad.

♻️ ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE HAYA UNA LEY DE ENVASES CON INCLUSIÓN SOCIAL?

En Argentina se producen todos los días 50 mil toneladas de residuos. La mitad de ellos termina en alguno de los 5000 basurales a cielo abierto que hay en el país, o en un relleno sanitario. pic.twitter.com/AlqMmP6Asi — FACCyR (@fcartoneros) October 6, 2021

Con el tributo, que se recauda con una tasa que no supere el 3 por ciento del precio de venta del producto envasado y regule una mínima protección ambiental, se buscará financiar “Sistemas de Reciclado con Inclusión Social”. La distribución, siempre de acuerdo al ante proyecto original, se distribuirá a través de un fideicomiso que apoye los emprendimientos inclusivos, como las cooperativas de trabajo de los cartoneros.

se crearía el Sistema Nacional de Gestión de Envases (SINAGE) y el Ministerio de Ambiente será la autoridad de aplicación. Tendrá que coordinar con otros sistemas de gestión local (SGL) de municipios y otras entidades para reintroducir los materiales reciclables en el sistema productivo e integral a los recuperadores.

Además, establece los sistemas de gestión de envases como “servicios públicos esenciales” y propone crear el Registro de Envases o Embalajes. De esta manera, se busca promover la reducción de la fabricación de envases nuevos y al mismo tiempo, la revalorización del material reciclable.

