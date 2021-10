Vacunas: La OMS aprobaría la Sputnik-V este año

La(OMS) podría aprobar y reconocer la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus antes de finales de año, según anunció este martes la científica jefa del organismo, Soumya Swaminathan., dijo entrevistada por la agencia rusa RIA Novosti, y señaló que actualmente ese es el principal impedimento para que la OMS apruebe el fármaco del Centro Gamaleya de Moscú para uso de emergencia. "Las autoridades rusas nos aseguraron que estos documentos se firmarán muy pronto", indicó la científica y agrego que una vez que se haya completado este proceso,de rigor antes de otorgar el aval al inmunizante.En este marco, la científica no dio indicios sobre posibles fechas para estas inspecciones, pero sostuvo que tendrán lugar en breve. "explicó.A mediados de junio pasado, un grupo de expertos de ladetectó irregularidades en la producción de Sputnik V en una planta en Ufá (Rusia). Según un documento publicado en el sitio web de la OMS, la mayoría de las observaciones no están relacionadas con el proceso de fabricación de la vacuna, sino con cuestiones de esterilidad y medioambientales.Los expertos no cuestionaron la seguridad de la vacuna misma, pero a pesar de ello se tomó la decisión de paralizar todo el proceso de validación dePoco después, el portavoz del presidente de Rusia, Dmitri Peskov, afirmó que el fabricante de Sputnik V había corregido las observaciones realizadas por la OMS sobre el cumplimiento de los requisitos para producir vacunas contra el coronavirus.En septiembre pasado, el subdirector de laJarbas Barbosa, anunció que la aprobación del fármaco ruso por parte del organismo internacional se encontraba suspendido a la espera de una nueva inspección de la planta del productor.dijo Barbosa.Estas BPM son normas de procedimiento cuyo objetivo es alcanzar determinados estándares de calidad en el producto final. El código BPM fue establecido por primera vez en 1968 por los especialistas de la OMS. En la actualidad la mayor parte de estas reglas se basan en normativas de lao de la llamada Conferencia Internacional sobre Armonización, integrada por la propia UE, Estados Unidos y Japón. La certificación BPM tiene un carácter más ramificado, así que algunos países, incluido Rusia, cuentan con sus propias reglas regionales de procedimiento.La OMS coordina distintos organismos técnicos independientes que examinan la seguridad de las vacunas antes e incluso después de su distribución.Si bien las vacunas contra el COVID-19 se desarrollaron con la mayor rapidez posible, solo pueden recibir las aprobaciones reglamentarias necesarias si cumplen con estrictas normas de seguridad y eficacia.Hasta el momento, la OMS solo autorizó para su uso de emergencia únicamente las vacunas de. Lo cierto es que, ante la aprobación del uso de emergencia, muchos países, incluído Estados Unidos y gran parte de Europa, solo dejan ingresar a sus territorios a personas inoculadas con las vacunas avaladas por la OMS. Por lo tanto, la aprobación de la Sputnik V permitirá el desplazamiento con libertad en todo el mundo a los inmunizados con esta fórmula.