Moria Casán habló de su rol de "suegrastra" de Massa por su relación con Fernando Galmarini

la actriz y diva de la cultura y los medios argentinos Moria Casán contó no sólo detalles de su relación de pareja con Fernando "Pato" Galmarini sino que también reveló cómo se lleva como "suegrastra" con Sergio Tomás Massa, marido de Malena Galmarini

"Ah sí, sí, divinos. Son una familia encantadora. La verdad que he sido recibida con un amor, una incondicionalidad seguido ayer estuve cenando con Sergio y con Malena"

A varios meses de que trascienda la relación y de que, incluso, se convierta en algún momento en un tema viral,, contestó Moria a Infobae sobre su noviazgo con el dirigente peronista. Y explicó: “Yo te diría que lo que me pasa es épico porque no se parece a nada. Si te lo tuviera que explicar sería difícil, porque es algo que siento. Siempre pude explicar cosas, pero me costaba porque estaba muy enamorada de mí misma, entonces había una parte mía que no cedía, pero ahora estoy viviendo un romance... no sé, un crush, un flechazo”.Acerca de cómo comenzó su relación con Galmarini, dijo: “Fue hace siete meses, un poquito antes clandestinamente, dos o tres meses clandestinos”.“La cuestión es que yo le prometí que iba a ir a una nueva reunión y no fui porque se me complicó. Entonces me empieza a mandar por Whatsapp cosas todo blanco y negro: Perón, Evita, la marcha... ¡Era el canal Volver! Me daba risa, yo le mandaba emoticones de boquitas, y me empiezo a enganchar. En ese momento conozco a Poidomani (Héctor, artista plástico), se da un enamoramiento, me caso en Florencia, y al día siguiente me separé porque vino la pandemia. Y Galma empieza otra vez a mandar cosas”, amplió, antes de contar que casi conviven.Sin embargo, el punto de mayor interés político llegó cuando Casán contestó una pregunta acerca de su vínculo con Massa y Malena Galmarini, hija de su pareja, y asintió que es su "suegrastra"., afirmó.Según Moria, con Massa y su familia se "ríen" y "divierten con las cosas cotidianas". Y agregó: "Sergio tiene mucho humor, Malena también. Es una familia poderosamente ensamblada, cómo se ayudan y sostienen, porque están todos en el poder, están en la política y en el deporte, y siempre son muy, muy unidos. No pensé que eran tan unidos, tan familia".