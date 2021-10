Santoro cruzó a Vidal con el endeudamiento, el FMI y el espionaje ilegal

La ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires que saltó a la Ciudad en las Elecciones para tratar de ser diputada por ese distrito quiso incomodar a, candidato del Frente de Todos pero quedó sin argumentos en vivo y tuvo que eludir el tema de discusión. El candidato del FDT le respondió contundentemente.Vidal le quiso preguntar a Santoro sobre el tuit de Aníbal Fernández sobre NIK, pero rápidamente Santoro contestó:En silencio, y casi sin poder responder dijo: "No fue un tuit equivocado, soy querellante porque fui victima porque conozco y no creo que Macri esté involucrado". Rápido, Santoro preguntó:La candidata a diputada nacional dejustificó hoy la toma de deuda externa durante el Gobierno de Mauricio Macri "porque si hubiésemos ganado en 2019 hubiéramos tenido mejores plazos" de pago.En el primer debate televisivo de los principales candidatos a diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas del 14 de noviembre en el programa "A dos voces" de TN, Vidal apuntó a. Leandro Santoro, candidato del Frente de Todos, contestó que en el Gobierno anterior "se fugaron un FMI y este Gobierno renegoció y ahorró 37 mil millones de dólares".