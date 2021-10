Dujovne apareció en los Pandora Papers con una cuenta off-shore en Bélice

nunca llegó a firmar para asumir el rol

Florentine Global, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, sobre la que declaro acciones por 58,8 millones de pesos

El nombre del ex ministro de Hacienda,en agosto de 2016 con 50.000 acciones de 1 dólar cada una y cuyos dueños eran sus padres.fue registrada 5 meses antes de que arribase a la gestión macrista.El economista le respondió al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), quienes presentaron la información, que él, "como es de público conocimiento un poder o cualquier otro acto jurídico no existe hasta que no es firmado, cosa que nunca sucedió en este caso" sostuvo., ya en su ultíma declaración jurada como ministro había informado ante la Oficina Anticorrupción distintas sociedades en el extranjero entre ellasTambién se conoce su participación en una sociedad anónima en Uruguay que informó en 2019, Jilym Company. Al momento de dejar la función pública había declarado ante la OA que, "tengo todo mi dinero declarado y en blanco”, remarcó.