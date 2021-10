Tras los cruces en el JXC, Larreta gira para el lado halcón y rechaza el diálogo con el Gobierno

ahora el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó la convocatoria del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para que Gobierno y oposición dialoguen junto a otros sectores de la economía y la política

No sólo parece haber internas en el Frente de Todos sino también en Juntos por el Cambio, donde, casi siempre, terminan definiéndose en favor de los intereses y posturas del sector más duro, el de los autodenominados "halcones": es que pese a haber avalado la iniciativa días atrás,Massa sostuvo la semana pasada, y repitió durante el fin de semana, una convocatoria para que oficialismo, oposición, empresarios y sindicalistas acuerden políticas de mediano y largo plazo luego de las elecciones del 14 de noviembre e independientemente del resultado. Larreta, días antes, se había expresado en el mismo sentido en el marco del Coloquio de IDEA.Sin embargo, críticas y mensajes duros de Patricia Bullrich, Mario Negri y Elisa Carrió mediante, Larreta hoy cambió de rumbo:En el marco de una conferencia de prensa para anunciar que el uso de barbijo dejará de ser obligatorio al aire libre en la ciudad de Buenos Aires, entre otras flexibilizaciones, el mandatario porteño aseguró que “resulta sorprendente” que los funcionarios nacionales lanzan una convocatoria “dos semanas antes de una elección por las redes o los medios”, pese a que el llamado fue anterior, que sería canalizado institucionalmente y que se lo presentó como independiente del resultado electoral.“No ha habido ninguna convocatoria, y no solo eso, cada vez que hablan es para defenestrar a la oposición, para buscar culpables. No vemos ninguna actitud de diálogo. Toda convocatoria tiene que ser canalizada institucionalmente, como corresponde en el ámbito democrático, en el Congreso de la Nación”, dijo Rodríguez Larreta hoy.El pasado domingo, y entrevistado por Infobae, Massa había formalizado el llamado a la oposición para acordar “diez asuntos de Estado” como ejes, y explicó que el mismo “no estará atado a los resultados del 14 de noviembre”. “, señaló el ex intendente de Tigre.Y completó: “Germinó a partir de una idea que, en su momento, Máximo (Kirchner) planteó por el tema de la deuda. Máximo dijo que había que juntar a los dirigentes más jóvenes para fijar una posición común de cara al tema deuda frente al Fondo. Y vamos a ir a un acuerdo, vamos a convocar a un acuerdo sobre diez políticas.Luego de estas declaraciones, Negri desistió de participar de una mesa común con el Gobierno, lo siguió Bullrich, que planteó que los funcionarios nacionales “asustan por los niveles de odio que se tienen entre ellos”. También se sumó Alfredo Cornejo y ayer Carrió sugirió incluso duros calificativos contra Larreta si éste decidía aceptar el diálogo.Sobre los puntos a consensuar, Massa puntualizó en el tema endeudamiento. “¿Para qué? De acá en adelante este país sólo toma deuda para infraestructuras intergeneracionales, para políticas sociales intergeneracionales, para políticas educativas y de investigación científica y tecnológica intergeneracionales. Es decir, para cosas que no impacten en una cuestión presente. Y para prohibir que se tome deuda para pagar gasto corriente. Eso nos va a hacer más ordenados como país”.Y agregó: “También el desarrollo económico, la educación, y las cuestiones vinculadas a tres políticas de lucha contra la pobreza a 10 años. Y la generación de empleo. En ese sentido hay un primer pilar que es esta ley que estamos impulsando para transformar los planes sociales en empleo genuino. Porque de la emergencia que representa el plan, hay que ir a lo permanente que representa el trabajo”.