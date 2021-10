Dalbón: "Si Macri tuviera que hacer un currículum diría especialista en espionaje"

el planteo no tiene mucho elemento jurídico para analizar sino más del tipo mafioso

no lo detendría sino que lo llevaría a la indagatoria con un comparendo policial y luego lo dejaría en libertad

"en la justicia no le puede ir bien porque los delitos por los que se los está investigando son aberrantes"

El abogado de Cristina Kirchner,, manifestó que ve una absoluta falta de respeto de Mauricio Macri hacia el juez de Dolores Martín Bava no sólo por la no presentación sino por la contestación a través de twitter.", enfatizó y agregó que"El mafioso no respeta la ley, cree que va a poder arreglar su situación procesal de otra índole, no de la índole constitucional y republicana", disparó Dalbón en diálogo conEn este sentido, sostuvo que todos somos iguales ante la ley y debemos presentarnos ante el llamado de un tribunal y resaltó queestá en Buenos Aires y no tiene excusas".También comentó que no cree que pueda fugarse con la prohibición de salida del país que tiene pero que "sí está obstruyendo a la justicia que es uno de los dos mecanismos que pueden costarle la detención", aunque advirtió que élAcerca del delito que se investiga remarcó que espionaje de los familiares es lo que hacía la dictadura y anadió que ", del que Macri es especialista,". A su vez indicó que a la larga siempre triunfa la justicia y que el ex presidente va a tener que pagar por lo delitos aberrantes que ha cometido y planteó que "si uno observa los tintes mafiosos que tiene desde que asumió en Boca hasta hoy, hace de este".Para cerrar el abogado advirtió que gran parte de la sociedad argentina cree que condenan los medios y absuelven los medios y por eso ", porque la verdad es que condena o absuelve la Justicia" y alertó que. Dalbón aseguró que con el peronismo Macri tiene garantizado el principio de inocencia, el debido proceso, y no hay mesa judicial, "por eso me llama la atencion que no declare, busca que lo absuelva la prensa, asi se ha manejado el macrismo con el lawfare a Cristina", concluyó.