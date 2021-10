Larreta defendió a Macri: "Que lo citen durante la campaña muestra que la causa está politizada"

lo único que hacen desde el oficialismo es buscar culpables, "no podemos hablar de diálogo porque no hay ninguna actitud propuesta, hay cero voluntad de diálogo"

Tolosa Paz interrumpió todo el tiempo

El dirigente de Juntos por el Cambio,, habló sobre el faltazo de Macri a la convocartoria del magistrado y se sumó a la estrategia procesal del imputado, "" y remarcó que la campaña tiene que ser propositiva, "hay que proponer, no buscar culpables y mirar para atrás".A su vez sostuvo quey comentó que hace meses que no habla con el Presidente. También apuntó al gobierno por el aumento de precios y el desempleo, "no han solucionado el problema de la inflación ni ha generado trabajo".En este sentido, el Jefe de Gobierno manifestó quey en termino electorales subrayó que la elección fue muy pareja y que confían en que la mayoría de la gente en la Provincia quiere un cambio,Larreta hizo alusión al debate de ayer entre los candidatos bonaerenses en TN y levantó la figura del ex vicejefe de gobierno, "lo vi muy sólido a (Diego) Santilli, la mayoría del tiempo la utilizó para hacer propuestas mientras" y acotó que es una de las pocas personas que puede mostrar resultados reales en seguridad.Para cerrar, el dirigente del Pro se refirió a la, "hace un año nos sacaron la plata y la seguridad de la Provincia de Buenos Aires está cada vez peor" y concluyó,