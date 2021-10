Tras el faltar a la indagatoria por el ARA San Juan, Macri asistió a hacer campaña y fotos con Vidal

Todos tenemos actividades principales, fundamentales, para y según nuestros intereses. Y otras que son accesorias. En el caso de Mauricio Macri, reapareció en público este jueves en una actividad de campaña acompañando a María Eugenia Vidal con militantes de Juntos por el Cambio tras haber vuelto de sus extensas vacaciones en Estados Unidos y luego del faltazo a la indagatoria judicial a la que había sido citado ayer por el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, en el marco de la investigación por presuntas escuchas a los familiares del ARA San Juan.El ex presidente compartió un encuentro con la candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires y ex gobernadora bonaerense y 150 voluntarios y militantes macristas en el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco en el barrio de Retiro."Tenemos que tener la firmeza de los valores, la gente nos pide trabajo, quieren que sus hijos vayan a la escuela a aprender y no que los adoctrinen, quiere que los delincuentes estén presos y políticos decentes, volver a tener un país que se pone de pie en base a su esfuerzo, por eso el 14 de Noviembre tenemos la oportunidad de decirle basta al kirchnerismo y sus atropellos", afirmó Vidal en declaraciones radiales.No parece ajustarse ese concepto, principalmente el de "políticos decentes", al de la segunda ausencia de Macri a dar explicaciones ante la Justicia, ya que ayer el juez Bava tuvo que volver a citar al exmandatario para el próximo 28 de octubre a las 12, esta vez bajo apercibimiento de ley y rechazó "in limine" la recusación en su contra por supuesto prejuzgamiento y temor de parcialidad."La gravedad institucional que demandan avanzar de una vez por todas en el juzgamiento del espionaje político-judicial llevado a cabo de manera sistemática en la Argentina", dijo Bava en la primera citación de aquel 7 de octubre pasado.En esa ocasión, Macri no se había presentado porque estaba en el extranjero, de donde regresó el martes 19 de octubre. A la segunda no se presentó porque no quiso. En su lugar, mandó al abogado Pablo Lanusse y tuiteó.El abogado de Macri presentó dos escritos al borde del horario en que el ex mandatario debía presentarse. En uno, recusó al juez por prejuzgamiento e imparcialidad contra el ex mandatario nacional y el primer motivo es por lo que dijo Bava en la citación.En el segundo lo acusó de ser incompetente en virtud de que otros juzgados que investigan hechos similares dijeron ser los competentes.Según la defensa, ello "genera" temor fundado de parcialidad y Macri no se presentará hasta que la Cámara Federal de Mar del Plata defina si Bava sigue al frente de la causa o no.