Macri reconoció el espionaje a los familiares del ARA San Juan pero dijo que era por su seguridad

para sostener esta postura al decir que "el ARA San Juan no se hundió en Dolores, nada tiene que ver con Dolores" pero continuó y se pegó más a la AFI, "yo no trabajo en Dolores, los servicios de inteligencia nacionales no trabajan en Dolores"

Macri resaltó la importancia del espionaje al plantear que la definición del magistrado de Dolores, "es desconocer cómo funciona la Casa Militar y la custodia del presidente que a cada lugar que va tiene que saber, naturalmente, con quien se va a reunir”

Durante la recorrida pre electoral por Santiago del Estero que realizó, dio una entrevista televisiva en la que le preguntaron si se iba a presentar al tercer llamado a la citación indagatoria por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino hundido que recibió para este jueves. El ex Presidente agregó, "yo ni siquiera estaba en el expediente", se quejó. En este sentido, al intentar defender su inocencia, remarcó e insistió con los tribunales porteños, "el juez de Capital le dijo 'mándenme los expedientes' y no les hizo caso". También dijo que el juez Bava lo prejuzga, "dicen que tengo que ser sancionado por cosas que nadie entiende muy bien". El ex presidente fue convocado para realizar su declaración indagatoria luego de no comparecer en las dos oportunidades anteriores, fue convocado el 1° de octubre pasado para el 7 y luego nuevamente para el miércoles 20.