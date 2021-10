Alberto Fernández: "Mi destino es terminar la tarea que empezó Néstor y siguió Cristina, que es hacer una Argentina justa, libre y soberana"

En el homenaje al difunto Néstor Kirchner, el presidente Alberto Fernández apuntó contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el préstamo otorgado a Juntos por el Cambio al señalar que "deben hacerse cargo del daño que hicieron" y definió al sector empresariado como "un par de pícaros" que buscan ganancias a costa de los argentinos.

Tras definir a Néstor Kirchner como “una guía” y la "luz que todos seguimos", el Presidente recordó que la situación actual del país "se parece" a la que había en el momento en 2003. "En aquel entonces la pobreza se había profundizado con las políticas neoliberales que el Gobierno de la Alianza había llevado adelante", explicó.

Tras cumplirse 11 años de la muerte del ex mandatario, el actual jefe de Estado indicó que si todavía el Gobierno no cerró un acuerdo con el FMI es porque no se van a arrodillar., aseguró., resaltó Fernández desde el estadio de Deportivo Morón.Del mismo modo, planteó que la administración del Frente de Todos encontró en 2019 una economía afectada por la "política neoliberal" que el expresidente Mauricio Macri "llevó adelante" durante su mandato., continuó.Por otra parte, se refirió a la inflación y sostuvo que “no tiene más explicación que la de un grupo de pícaros que quieren sacar ganancias en desmedro de los argentinos y argentinas”., enfatizó Fernández.Acto seguido, le dejó un mensaje a la oposición: “Nosotros no tenemos la duda que tienen ellos; entre los que especulan, nosotros nos ponemos del lado de los argentinos que tiene hambre”.Por último, señaló que “la Argentina que Néstor se propuso todavía está pendiente"., cerró.El estadio "Nuevo Francisco Urbano" del Club Deportivo Morón está ubicado en la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen y Bernardo de Irigoyen de esa ciudad bonaerense y fue inaugurado en 2013 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.Bajo el lema "Primero se crece, luego se paga", del encuentro participaron dirigentes, funcionarios, legisladores y cerca de 30 mil militantes del Frente de Todos y de distintas organizaciones sociales.El acto tuvo también réplicas en distintos puntos del país, donde el peronismo se concentró en plazas, parques y otros espacios públicos bajo la consigna "Imitemos el Ejemplo", en referencia al pago al FMI saldado por la administración de Kirchner en 2006.