Alberto firmó el decreto que releva a Macri del secreto de Estado y lo dejó sin excusas para declarar

el presidente Alberto Fernández firmó antes de partir esta noche a Europa el decreto para relevar a su antecesor Mauricio Macri del secreto de Estado y dejarlo así habilitado para volver a los tribunales de Dolores a prestar declaración indagatoria por el espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan

Como había trascendido más temprano,Ocurre luego de que hoy el ex mandatario asistiera a declarar, después de dos faltazos, pero el trámite quedara suspendido por la falta del permiso, en medio de versiones de las querellas de una especie de confabulación entre la defensa de Macri y el fiscal Juan Pablo Curi, que cerca de las 18 firmó Fernández Según consignaron varios medios, el decreto se presentará mañana a primera hora ante el juez Martín Bava para que éste pueda realizar el nuevo llamado a indagatoria para Macri. Según trascendió y repitió Pablo Lanusse, abogado del dirigente PRO, el 6 de octubre la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, le informó al magistrado que ella no podía relevar al ex mandatario del deber de guardar secreto.La explicación que surgió de la nota que Bava envió hoy a Casa Rosada es que Caamaño puede autorizar a declarar a agentes o ex agentes, pero no a quienes en forma jerárquica están o estuvieron por encima de su cargo. La AFI depende en forma directa de la Presidencia de la Nación.El magistrado había entendido que Macri podía declarar, pero la defensa del ex presidente decidió no prestar esa colaboración, cosa que cuestionaron los familiares y querellas de las víctimas, sostuvo que debía contar con esa autorización y el planteo contó con el respaldo del Ministerio Público a través del fiscal Curi, por lo que el juez decidió suspender el trámite.Una vez que se conoció esto y llegó el pedido a Casa Rosada, la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra, trabajó el decreto de manera urgente para que Fernández lo dejara firmado antes de partir a Roma por la cumbre del G20.De algún modo, así Alberto relevó a Cristina Kichner de la responsabilidad, ya que si no se hacía antes de esta noche quien debía firmarlo era la Vicepresidenta, ya que quedará a cargo del Ejecutivo hasta el martes.