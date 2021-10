Macri adelantó que se va a presentar el miércoles en Dolores y criticó al gobierno nacional

la citación indagatoria es parte de la campaña, "creen que procesarme va a cambiar en algo el resultado electoral y la decisión que tienen los argentinos de poner un límite al atropello"

hizo alusión al acuerdo político convocado por el oficialismo y dijo que "en el Frente de Todos son todos no creíbles" que han faltado a la verdad semanalmente. "¿Cómo hacés un acuerdo con gente que no sea creíble?"

hay que tener los mismos impuestos competitivos de los países que nos rodean como Chile o Uruguay, "los tenemos que eliminar el primer día de gobierno y asumir: esto va y esto no va”

“este Gobierno se cagó en la libertad de la gente, en la responsabilidad de la gente, decidiendo quién puede hacer algo o no y eso impactó en el resultado electoral”

Luego de la suspensión de su declaración que se dio ayer,donde dio una charla que tuvo como moredaro a Manuel Tagle, el presidente de la Bolsa de Comercio provincial, en la cual se refirió a su situación judicial yy que no usó ningún dinero público para hacer una actividad ilícita.El exprimer mandatario remarcó que. Macri resaltó que irá "a decir esto frente a un procesamiento que está escrito" y agregó,de los tripulantes del ARA San Juan. "Es un capítulo más de una persecución que lleva mucho tiempo, ya casi en forma obsesiva", manifestó.A su vez, se preguntó el expresidente e indicó que si desde el oficialismo "proponen cosas sensatas, vamos a acompañar porque somos así, no negamos nuestras ideas y vamos a acompañar con generosidad", pero aclaró que debe ser un espacio de mucha claridad y mucha transparencia.e indicó que en 2015 generaron una expectativa para la cual no estuvieron a la altura pero que tienen claro "cuál es el rumbo que tenemos que tomar, qué tenemos qué hacer".También sostuvo que "en 2023 va a haber un gobierno que entendió todos los impuestos que hay que sacar para que tengamos trabajo en la Argentina" y queEl expresidente dando por asegurada la victoria, lanzó, "nadie sabe qué va a pasar el 15 de noviembre," mientras "”.Para cerrar expresó que. “El kirchnerismo va a perder su capacidad de mentir, de engañar a algunos porque el fracaso es estrepitoso, es el enorme dolor que ha traído este aprendizaje”, concluyó.