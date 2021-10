Referentes sanitarios del oficialismo plantean una reforma del sistema de Salud

Los referentes sanitarios del Frente de Todos plantearán este sábado la necesidad de una reforma del sistema de Salud en el VIII Encuentro Nacional de Salud que se desarrollará en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), bajo el lema "Hacia un Sistema Nacional Integrado de Salud".

La propuesta se instaló en la agenda política durante la edición 2020 del evento organizado por el espacio Soberanía Sanitaria.

un grupo de funcionarios del gabinete de Salud bonaerense y equipos técnicos de La Cámpora y el Instituto Patria se encontraba trabajando en un plan para reformar el sistema sanitario e incluso circuló un "borrador de trabajo" titulado “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”.

Desde el gobierno aseguran que cuentan con apoyo, sin embargo, genera incertidumbre en el sector de las prepagas, representado por Claudio Belocopitt. La propuesta también podría toparse con férreos cuestionamientos por parte de los sindicatos.

La iniciativa es impulsada por el ministro bonaerense, Nicolás Kreplak, quien responde al grupo sanitario que representa su antecesor en el cargo y actual candidato a diputado nacional Daniel Gollán, quien participará del encuentro. También estará presente el gobernador Axel Kicillof.Aunque según los organizadores "no está confirmada", el acto podría contar con la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ya avaló un debate similar a fines del año pasado.Allí, la Vicepresidenta participó como oradora y afirmó:En aquella oportunidad, la ex mandataria aseveró que la actual gestión recibió un “sistema de salud abandonado” por el gobierno de Mauricio Macri, y que ante esa realidad “no se puede emparchar o dar soluciones parciales”., advirtió.En paralelo a esas declaraciones,Este borrador, que comenzó a gestarse en los momentos más críticos de la pandemia, apuntaba hacia laEl anteproyecto no fue presentado formalmente y se siguió puliendo. El tema se reabrió a mediados de este año cuando la vicepresidenta volvió a plantear la necesidad de “repensar todo el sistema de salud”. “Las prepagas no saben dónde colocar a la gente. Dicen los que saben que tal vez vengan otras pandemias. Lo peor que nos puede pasar es negarnos a discutir la realidad”, añadió.En agosto pasado, los armadores de este anteproyecto concretaron reuniones con diferentes sectores involucrados.