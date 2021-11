Alberto Fernández, en Escocia: "Lo que firmó Macri es imposible de cumplir"

Mientras el avión que traslada a la comitiva durante esta gira europea sobrevolaba el océano Atlántico rumbo a Roma,comentó con sus interlocutores que de la cumbre del G20 esperaba llevarse dos apoyos explícitos: uno, a la eliminación de los sobrecargos en las tasas de interés que cobra el Fondo Monetario Internacional, el otro a la creación de un Fondo de Resiliencia para financiar la salida de la crisis de los países de ingresos bajos y medios. El documento final, tras 48 de deliberación, recoge ambos puntos, algo que se celebró en el equipo argentino como un triunfo.Sin embargo, advierten cerca del Presidente, es sólo un pequeño paso que de ninguna forma deja atrás los múltiples y urgentes problemas que enfrenta el gobierno en este flanco. La idea de alcanzar un acuerdo con elantes de fin de año parece cada vez más desdibujada, las sobretasas representan unos mil millones de dólares al año, cifra significativa pero que empalidece ante los 19 mil millones que debería desembolsar la Argentina en 2022 y el Fondo de Resiliencia, si se pone en práctica, no estaría listo antes del final del año que viene. El camino es tortuoso pero este fin de semana, en Roma, se dieron pasos importantes.Es así que el presidente partió de Roma con el objetivo cumplido.evaluó el Presidente ante los periodistas que integran la comitiva. "Todavía no, supongo que en las próximas horas", respondió el Presidente ante la consulta de si ya había hablado con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, después de conocer el documento que firmaron los 20 líderes del mundo. Además aseguró que Argentina no puede pagar los 19 mil millones de dólares que debería desembolsar el año próximo y se mostró optimista ante la posibilidad de que el Fondo trate los reclamos argentinos en la reunión de directorio de diciembre.La Cumbre del G-20 finalizó con un documento en el que los reclamos argentinos fueron escuchados. Esto quedó plasmado en las recomendaciones al Fondo Monetario Internacional para que revise la política de sobrecargos y trabaje en la creación de un nuevo Fondo de Resilencia que financie a largo plazo a países de ingresos medios (como Argentina) y bajos.Sobre estos dos puntos, en un encuentro con periodistas argentinos tras su llegada a Edimburgo (Escocia), Alberto Fernández dijo:La comitiva presidencial voló rumbo a Glasgow, Escocia con optimismo. Hasta ahora, los respaldos de distintos presidentes por las negociaciones con el FMI sólo se habían tratado de acciones declarativas.Los líderes de las veinte potencias del mundo que concentran el 80% de la riqueza y el 60% de la población pusieron su firma. Entre ellos, está la del presidente de Estados Unidos,. Este país es quien lidera las acciones del FMI ya que cuenta con el 16,74% de ellas. Después del encuentro casual en Roma, las miradas están puestas en avanzar aún más con el gobierno estadounidense para lograr que finalmente el organismo avance en las recomendaciones que este domingo hizo elSobre la inclusión de estos planteos en el documento, el jefe de Estado sostuvo:Si ahora Argentina y el FMI avanzan en este sentido y se logra bajar los sobregiros del 3% al 1%, significaría para la Argentina un ahorro anual de 900 millones de dólares. En los diez años en que se debería pagar la deuda, el ahorro sería de 9 mil millones de dólares. Este fue el primer planteo argentino que desde hace meses ya viene negociando con el FMI.Para esto, el la firma de un acuerdo, Argentina discute poder agregar una cláusula que detalle que si las condiciones de préstamos del organismo internacional mejoran en cuanto a plazos e intereses, Argentina podrá sumarse a estas reglas.Fernández volvió a mostrarse duro sobre la deuda generada durante el gobierno de Mauricio Macri.dijo el jefe de Estado al llegar a Edimburgo.Como balance de la Cumbre del G-20 y las diez reuniones bilaterales que tuvo, el jefe de Estado concluyó:. Y agregó: “El vínculo que logramos con Europa, con Alemania, Italia, España, Francia es un vínculo muy importante para nuestros planteos ante la comunidad internacional financiera".Además, Fernández detalló su encuentro con. “Fue una buena reunión. Nos dijimos francamente las cosas, ratificamos nuestro deseo de cumplir los compromisos pero no a costa de postergar a la gente. Buscamos mecanismos para seguir avanzando y encontrar puntos de acuerdo. Hablamos de los sobrecargos, me dijo que estaba previsto que se analice en diciembre. Me voy satisfecho. Con la premura de buscar una solución, se quedaron los equipos del Fondo con Guzmán y Beliz a la cabeza". Ahora la negociación continúa:sostuvo el mandatario.Sobre su encuentro casual con Joe Biden y la posibilidad de un viaje a Estados Unidos, el Presidente sostuvo:En la cena que compartieron los líderes del G-20 en Roma, Fernández se sorprendió cuando el Primer Ministro Británico,lo saludó golpeándole el brazo diciendoEl canciller,fue quien le hizo llegar esa información a Johnson.