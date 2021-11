Terceras dosis: cuándo llegan los turnos y a quiénes se les aplicará primero

El Ministerio de Salud de CABA, que encabeza Fernán Quirós, anunció que las citaciones para tercera dosis comienzan a emitirse este mismo lunes, de manera que llegarán a los celulares o correos electrónicos que cada ciudadano consignó al principio.

Por su parte, la cartera de Salud de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Nicolás Kreplak, también empezará a enviar las citaciones, pero eso será a partir de este martes.

la tercera dosis de los que recibieron Sinopharm no será de la misma vacuna, sino que se complementará con una dosis de Oxford/AstraZeneca.

A partir de este lunes y martes empiezan a llegar las citaciones para que se apliquen las terceras dosis de la vacuna contra el coronavirus todos los que recibieron dos dosis de la Sinopharm y los que tienen problemas en su sistema inmunológico por enfermedades anteriores.Esta es la primera etapa de un proceso en que, al final, todos los argentinos recibirán un nuevo pinchazo en su brazo porque a partir del mes próximo se sigue con el personal de la salud y luego con los de más edad para reforzar, con una dosis adicional, la vacunación de todos los que recibieron Sputnik Vu Oxford/AstraZeneca.De acuerdo a la ministra Carla Vizzotti,Hay inmunólogos que afirmaron que no está probada la combinación entre Sinopharm y AstraZeneca, pero la cuestión se debatió en el Consejo Federal de Salud (Cofesa), que integran los ministros de todos los distritos, y que se tuvo a la vista un estudio nacional, hecho en varias provincias, que concluyó que “los resultados fueron excelentes”.Según la fuente del Ministerio de Salud de la Nación se analizaron todas las combinaciones posibles de vacunas en cuanto a eficacia e inmunidad celular, y en particular también Sinopharm con AstraZeneca. Eso llevó a la aprobación en el Cofesa y en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que integran ministros y especialistas. A estas alturas, la combinación de vacunas se está imponiendo en Estados Unidos y Europa, ya no como un mal menor ante la falta de dosis, sino porque se concluyó que la inmunización es mayor que aplicando una dosis más de la misma vacuna.