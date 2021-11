Feletti sobre las críticas de Larreta a los monopolios: "Hay una dosis de oportunismo"

la discusión que propone es muy válida, creo que hay una dosis de oportunismo

el consumo de la Argentina no puede quedar encorsetado a 30 empresas

sobre el congelamiento que el grado de cumplimiento es del 78% y hay una reducción del 7,8% en la canasta básica

tomaron la medida para frenar la escalada de aumentos y para que se garantice una canasta básica

El secretario de comercio interior,, se refirió a los dichos de la semana pasada del Jefe de Gobierno porteño,sostuvo y planteó que "pero los hechos le están demostrando que otras formas llevan a una baja en el nivel de ingreso".A su vez, "no estamos en un pico de consumo, si las empresas no pueden abastecer estamos en un problema" afirmó y acotó, "". También indicó que tienen que dar el debate respecto de losy alertó que van a empezar aporque "no puede haber consumos esenciales sin regulación del Estado".Feletti manifestó, "la primera semana del acuerdo es buena, es aceptable y bajó la tensión con las empresas" expresó y agregó que les ", todavía no son desvíos graves y aún no aplicamos ninguna sanción". En este sentido remarcó que durante la ultima semana de octubre no hubo una aceleración de los precios.Para cerrar comentó queaccesible y hacia adelante alertó que, "el objetivo de salida del 7 de enero es llegar a un acuerdo que le de potencia a una política de ingreso". "y si no ocurre llamar a la Secretaría y denunciarlo para que se intime al mercado", concluyó el funcionario.