"Armen el archivo de mandriles": Milei celebró la inflación de abril y felicitó a Luis "Toto" Caputo

Les recuerdo que varios sicarios con micrófonos y econochantas decían que la tasa de inflación del mes de abril saltaría a niveles del 5% al 7%... El dato: 2,8%.

A los que tengan ganas de divertirse les propongo que vayan y armen el archivo de mandriles.

CIAO! https://t.co/8SvWa6TtN5 — Javier Milei (@JMilei) May 14, 2025

Con un mensaje breve y cargado de ironía, el presidente Javier Milei aprovechó el nuevo dato de inflación para elogiar al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y criticar a quienes habían pronosticado una cifra más alta.“¡VAMOS TOTO…!!!”, arrancó Milei en su cuenta de X, acompañado por un recordatorio a "sicarios con micrófonos" y "econochantas" que, según él, habían dicho que el índice de precios estaría entre el 5% y el 7%.De esta manera, el Presidente los desmintió con el número oficial del INDEC y lanzó una propuesta provocadora: “A los que tengan ganas de divertirse, les propongo que vayan y armen el archivo de mandriles. CIAO!”.Más allá del tono festivo del mandatario libertario, el dato del 2,8% de inflación en abril —el más bajo desde enero de 2022— no logra esconder el deterioro en los ingresos reales ni el fuerte ajuste sobre el consumo y la actividad económica. La baja se explica, en buena medida, por el freno abrupto en la demanda, la recesión profunda y el congelamiento de tarifas y dólar, una situación que muchos analistas advierten como insostenible en el tiempo.En paralelo a la celebración en redes, el mismo INDEC publicó que una familia tipo necesitó $1.110.063,43 para no ser considerada pobre en abril, y al menos $502.291 sólo para no caer en la indigencia. Es decir, que cuatro personas debieron generar más de un millón de pesos al mes para apenas cubrir necesidades básicas como comida, vivienda, transporte, salud y educación.Además, los alimentos —el rubro que más impacta sobre los sectores populares— siguen por encima del promedio, con una suba interanual de más del 300% en productos esenciales como leche, pan o verduras. En los barrios más humildes, organizaciones sociales advierten que crece el hambre, mientras los comedores populares están desbordados.