Las posturas de las querellas a horas de la indagatoria de Macri por el espionaje al ARA San Juan

el abogado Luis Tagliapietra advirtió que solicitaron que se rechace el viaje al exterior del exprimer mandatario al considerar que hay peligro de fuga

acompañó el pedido de rechazo al viaje a Medio Oriente pero indicó que no están dadas las condiciones jurídicas para pedir la detención del expresidente

"la idea es ver si se la dicte post indagatoria, aunque no creo pero es lo que estamos planteando, que le dicte la prisión preventiva cuando termine la indagatoria"

para la citación indagatoria a la que fue llamado por cuarta vez el último jueves,: el segundo pedido de apartamiento del magistrado por parte de la defensa -que fue rechazada in limine por Bava- y la solicitud de viajar a Arabia Saudita entre el 15 y el 25 de noviembre próximos, que todavía no está aprobada y para la cual no presentó ningún tipo de invitación ni la compra de los pasajes de ida y vuelta al país.A partir de los hechos de ayer,y que Macri cuenta con “un poder político actual” que “pone en riesgo la investigación”. También, "en dos ocasiones no se presentó y en la tercera chicaneó con el relevamiento del secreto de Estado".Por su parte,, quien representa a la querella mayoritaria,, "la prisión preventiva es una medida que se da cuando hay un auto de procesamiento y acá el tipo primero tiene que ir a indagatoria". A su vez, la letrada remarcó,, en alusión al juez que implementó el acto excepcional de la preventiva como moneda corriente en las causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y exfuncionarios de su gobierno.sostuvo que ya presentaron el documento para que sea proveído mañana,. Macri deberá comparecer mañana al mediodía ante el tribunal de Dolores para declarar luego de la suspensión de la semana pasada cuando su defensa pidió que se lo releve de guardar secreto sobre actividades de la Agencia Federal de Inteligencia.