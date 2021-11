Riquelme a Macri y Angelici: "Ya lo usaron políticamente a mi club 25 años

#Fútbol ⚽️ | "Yo soy hincha de Boca, no soy hincha de algún partido político, ya lo usaron a mi club 25 años para eso"



cuestionó a la gestión anterior por las deudas que dejó y se refirió a una cuestión fundamental para los hinchas de Boca: qué será de su futuro político en el club, habida cuenta de que en 2023 habrá elecciones y de que la ahora oposición apostará fuerte para recuperar el mando. Y el ídolo xeneize tiene todo muy claro., expresó sobre las deudas que heredó en su gestión en el club.En este sentido les pegó por elevación ay aoperador judicial del ex presidente, al referirse su futuro político en Boca: “Vamos a estar, no lo pongas en duda. Vamos a estar un montón de años porque amamos a nuestro club y lo vamos a cuidar mucho. Ya estuvieron 20 años los anteriores, ya está, ya usaron a nuestro club para lo que lo querían usar. Nosotros lo único que queremos es cuidar a nuestro club. Estamos volviendo a ser un club de fútbol, eso queremos: ser un club de fútbol. Somos hinchas de Boca de chiquito, mi papá me hizo hincha de Boca. Soy bostero a muerte, no soy hincha de algún partido político. De chiquito no me dicen ‘tenés que ser de tal partido político’. Ya lo usaron a mi club 25 años para eso. Así que ahora lo vamos a defender y a cuidar”.Al ser consultado acerca de si se presentará en las próximas elecciones indicó que, señaló.