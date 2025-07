Lisandro Martínez cuestionó la fragmentación de la población: ¿Cómo no podemos tirar todos para el mismo lado?

#Opinión | Lisandro Martínez se refirió a la situación actual del país y cuestionó las divisiones que tensionan a la población. "Somos del mismo país, ¿cómo vas a andar peleando, triándote con todo?”. pic.twitter.com/n3erRGutup — Política Argentina (@Pol_Arg) July 1, 2025

En una entrevista por el canal de stream “Clank!”, el futbolista Lisandro Martínez consideró que para generar la unidad de la población es necesario “buscar la mejor solución para el pueblo argentino”. En esa línea, aseguró que no le “interesa ser de ningún partido político”, por lo que sus opiniones cargadas de sensibilidad social, como cuando se pronunció en repudio a la represión a jubilados, se deben a su amor por el país. “Soy argentino, somos argentinos. ¿Cómo no podemos tirar todos para el mismo lado?”, planteó.En diálogo con el periodista Juan Pablo Varsky, Martínez usó el ejemplo del Mundial 2022 en el que la Selección Argentina salió campeona por tercera vez, para ilustrar su idea. “No me olvido más la imagen cuando volvimos acá del Mundial. Uno de Boca abrazado con uno de River. Somos del mismo país, ¿cómo vas a andar peleando, triándote con todo?”, cuestionó.En respuesta a si siente el efecto de la polarización, el defensor del Manchester United contestó que sí, y que sus pronunciamientos en redes sociales no buscan “ningún beneficio”. “Lo hago más como argentino. No buzo la verdad. Simplemente que, tengo mi familia viviendo en Argentina, y obviamente tengo empatía y comprensión con la gente”, explicó.“Hoy tenemos un presidente. En cuatro años tenemos otro, y siempre uno se va echando la culpa. Por ahí tendrían que decir ‘Basta viejo, queremos lo mejor para el país. Vamos a buscar la mejor solución para el pueblo argentino’”, reforzó. Además, se remitió a la victoria de diciembre de 2022 para cuestionar el rol de los dirigentes y la grieta política que lleva años fracturando la convivencia entre pares: “Si la Selección pudo unir a todos, ¿por qué ustedes no pueden?”.“Yo quiero que a mi país le vaya bien. Es algo adentro, tengo una pasión por mi país. Siento mucho amor por él”, cerró el futbolista en la entrevista.Anteriormente, en marzo del corriente año, Martínez había subido una storie en Instagram donde se pronunciaba en defensa de los jubilados que todos los miércoles son reprimidos en el Congreso mientras reclaman la pérdida de sus ingresos. “Qué impotencia y qué vergüenza que se metan así con los jubilados”, proclamó el deportista.En abril, posteó en X una imagen en memoria de los caídos en la Guerra de Malvinas, el 2 de Abril, día en que se conmemora el inicio del conflicto. Asimismo, el 24 de marzo del 2024, clamó por “Memoria, Verdad y Justicia”, en la fecha que homenajea a los desaparecidos y las desaparecidas en la última Dictadura Cívico-Militar.