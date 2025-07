La Justicia sancionó a All Boys por antisemitismo en el partido contra Atlanta

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las autoridades porteñas aplicaron duras sanciones al club All Boys tras los actos antisemitas registrados en el partido contra Atlanta por la Primera Nacional. A partir de ahora, el equipo de Floresta deberá jugar a puertas cerradas de manera provisoria y encarar una campaña de concientización para combatir la violencia, la discriminación y el antisemitismo.Bajo la lógica que quiere implementar la AFA, basada en erradicar expresiones de odio en el fútbol, el Tribunal de Disciplina de la asociación resolvió que All Boys dispute sus partidos como local sin público mientras avance la investigación y le otorgó un plazo de cinco días para presentar una apelación. La decisión, se adjunta a la del Gobierno de la Ciudad, que había determinado que el club juegue dos partidos sin público y otros seis sin banderas ni instrumentos musicales en las tribunas.La sanción se da luego de los gravísimos incidentes ocurridos durante y antes del partido realizado en el estadio Islas Malvinas. Entre las escenas más condenadas, un grupo de hinchas desfiló con un ataúd de cartón decorado con banderas de Atlanta e Israel, mientras se repartían panfletos cargados de cánticos ofensivos hacia la comunidad judía.Además, durante el encuentro, un dron sobrevoló el campo de juego con una bandera de Palestina mientras desde la tribuna se escuchaba el canto: “El que no salta es de Israel…”. Afuera del estadio, se colgó un pasacalles con la frase: “Muerte al estado genocida de Israel”, lo que sumó tensión al clima ya caldeado.Como parte de las medidas para frenar estos episodios, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad identificó a diez barrabravas responsables de los hechos y les aplicó el derecho de admisión por cuatro años, prohibiéndoles el ingreso a cualquier estadio del país durante ese período.