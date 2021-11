Tagliapierta sobre Macri: "De mantenerlo en libertad hay un peligro de fuga permanente"

"¿para qué pidió el relevamiento del secreto de estado si no iba a declarar?"

"entendemos que hay un peligro de fuga permanente, no sólo por su afán de viajar ahora a Arabia Saudita" y resaltó, "estamos hablando de una persona que no necesita irse por Ezeiza, por eso es que pedí su detención y su prisión preventiva"

lo tenía como un tipo serio, "no lo estaría demostrando en este momento", lanzó

esto es espionaje ilegal que se produjo en democracia con prácticas y estrategias de los años 70, utilizadas por represores como Astiz

expresó que en el "hipotético caso que la cámara lo remueva a Bava, cosa que dudo completamente" se va a tener que notificar al Ministerio Público para que sortee otro juez subrogante pero va a seguir en Dolores

Paralelamente el próximo viernes 12 va a ser la audiencia oral donde los magistrados de la Cámara Federeal de Mar del Plata van a escuchar a las partes sobre la solicitud de recusación que presentó la defensa

El familiar y representante legal de parte de la querella,y se preguntó. El letrado planteó que en estas condiciones Mauricioya que se negó a contestar las preguntas del juez y las del fiscal y presentó un escrito pidiendo el sobreseimiento, "no relevó ningún secreto, no dijo nada" comentó en declaraciones aEl abogado sostuvo que ven a diario graves riesgos procesales vinculados a todo lo que están haciendo para entorpecer la investigación y que "porque cuenta con los medios económicos y el poder político para hacerlo". El abogado insistió en que sin duda hay peligro de fuga,A su vez Tagliapietra hizo alusión a las declaraciones que brindó cuando salía del juzgado el abogado defensor de Mauricio Macri, Pablo, lo que me sorprende" y agregó que, a pesar de que sólo conocía su trayectoria como fiscal federal,. A su vez comentó que "tendría que remitirse a hablar de cuestiones jurídicas y dejar las políticas para los políticos" e indicó no le gustan ese tipo de discursos.En ese sentido contó que se encontraban a un par de metros y cada tanto se escuchaba como Lanusse levantaba el tono de voz, casi como en una arenga,y subrayó que "". El abogado recordó que "en 2018 nos trataban de loquitos paranóicos cuando denunciábamos que nos sentíamos espiados, seguidos, y ahora quieren inducir de nuevo esos términos con la palabra presunto".Sobre la continuidad de la causa advirtió, "porque obviamente tiene el poder económico y político para utilizar todas las herramientas y chicanas jurídicas que hayan" y alertó que hay que estar atentos a eso porque "quedó en evidencia la actitud de intentar entorpecer la investigación, ensuciar al juez y de politizar algo que no tiene nada que ver con la política".Tambiény que en caso de querer plantear la nulidad tendrá que estar debidamente fundada en la doctrina de los autos nulos, "no es que plantea la nulidad porque el juez era parcial porque la parcialidad que ponele quiere demostrar no necesariamente está reflejada en el accionar en el expediente".El juez Martíno hace lugar al pedido de sobreseimiento que presentó el imputado., algo que no se resolverá necesariamente ese mismo día. Es decir que