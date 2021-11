Los argentinos podrán ingresar a España con cualquier vacuna o sin estar vacunados

El paso dado por España es clave porque seguirán esta disposición el resto de las naciones europeas. Lo que se reconoce es el bajísimo nivel de contagios que existe en la Argentina, por lo cual dejó de ser un peligro que alguien procedente de estas playas entre a territorio español.

Para ir deben llenar un formulario en el que no se pregunta si uno está vacunado o no y al final del proceso se otorga un código QR que deberá presentarse al hacer el check-in y al ingresar a territorio español.

El Gobierno español dictó una resolución esta semana que permite a los argentinos vacunados con Sputnik V o cualquier otra vacuna e incluso a los que no estén vacunados ingresar a su territorio con una simple declaración jurada. La Orden del Ministerio del Interior 1159/2021 empieza a regir desde el próximo sábado.El Ministerio de Salud de la Nación venía peleando por un criterio más que razonable: que todos los países tienen que reconocer la vacunación de los demás, admitiendo como válidos los criterios del ente regulador del país de origen. En el caso argentino, la Anmat. Es decir que si la Anmat consideró probada la eficacia de cualquier vacuna -Sputnik, Sinopharm, Oxford/AstraZeneca o la que sea-, el país receptor no debía cuestionar esa aprobación.En verdad, la Unión Europea y ahora España saltaron por encima de esa estrategia: tomaron en cuenta que hay pocos contagios y con eso establecieron que pueden viajar a España los argentinos vacunados o no., es el razonamiento.La Argentina venía bajando la cantidad de casos confirmados y ahora ese descenso se estancó por la aparición de la variante Delta. Aún así, son unos 1.100 contagios por día y 21 fallecidos, como promedio de la semana pasada. En junio de este año, el país llegó a tener 600 muertes por día y 40 mil . El descenso se debe, esencialmente, a la campaña de vacunación, con niveles por encima del 90 por ciento en los adultos mayores.Con estos datos a la vista y teniendo en cuenta que España es uno de los países con mayor porcentaje de vacunados se abrió el ingreso de argentinos y también de chilenos, uruguayos y colombianos, sin distinción de la vacuna que recibieron.