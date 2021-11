ARA San Juan: Bava citó a los testigos que pidió Macri en la antesala electoral

El magistrado convocó al exministro de Defensa Oscar Aguad para el 10 de noviembre a las 10 de la mañana; mientras que una hora más tarde recibirá el testimonio del exsecretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.

Además, citó como testigos al exjefe de la custodia presidencial Alejandro Cecati y al exjefe de la Casa Militar José Luis Yofre, entre otros, para que declaren como testigos el 11 de noviembre, bajo juramento de decir la verdad.

Bava hizo lugar también al pedido de que la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, y el diputado nacional de Juntos por el Cambio Cristina Ritondo (que integra la comisión de control de los organismos de inteligencia) declaren como testigos, aunque en sus casos recibirán un pliego de preguntas para responder, dadas sus respectivas funciones institucionales.

El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, hizo lugar a un pedido de la defensa del expresidente Mauricio Macri y citó a exfuncionarios de su gobierno para que declaren como testigos en la causa en la que se lo investiga por supuesto espionaje a los familiares del ARA San Juan.En tanto,De la resolución a la que accedió Télam, surge que el juez rechazó el pedido de citar como testigo a la exministra de Seguridad y actual titular del PRO, Patricia Bullrich,Las declaraciones testimoniales dispuestas por Bava habían sido propuestas el pasado miércoles por Macri en el marco de la indagatoria en la que no quiso hacer un descargo oral y ni responder preguntas.En el escrito que presentó ayer, el ex mandatario aseguró que “jamás” espió ni ordenó espiar a nadie y acusó al juez de actuar de acuerdo a motivaciones políticas, a la vez que pidió que se cite a declarar como testigo a la interventora de la AFI para que explique cómo fue el hallazgo de los elementos que dieron origen a la denuncia.En su descargo, el exmandatario también se refirió a cuáles eran sus responsabilidades en relación a la política de inteligencia nacional y remarcó que el Presidente de la Nación no participa de la ejecución del plan estratégico que se diseñe en esa materia pero sí de los lineamientos y objetivos., sostuvo Macri en el escrito que entregó junto a su abogado Pablo Lanusse.En ese sentido, planteó:, concluyó el ex mandatario sobre ese punto.