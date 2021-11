Moreau sobre la confesión de la fuga con el FMI: "Hay que iniciarle una causa penal a Lagarde"

(R) “Macri termina con la patraña que había desparramado él y los grandes medios hegemónicos, en el sentido de que esa deuda había sido tomada para pagar deuda del gobierno de Cristina. En segundo lugar, confirma que buena parte de esa deuda (no menos del 80 por ciento y no solo con el FMI) sirvió para alimentar la fuga de capitales”, señaló Leopoldo Moreau, en diálogo con Política Argentina.Según el diputado nacional,En este marco, consideró quecontra el ex Presidente, “entre ellos, la violación de deberes de funcionario público”. “Si hay denuncia penal deberá profundizarse y estar atentos porque hemos tenido la mala suerte de que la causa ha caído en manos de un Juzgado donde el fiscal es Stornelli, que claramente es un hombre alineado con Macri desde que era su jefe de Seguridad en Boca Juniors. Esto puede significar que algunos delitos prescriban”, dijo el legislador.También subrayó la responsabilidad de la que fuera titular del organismo al momento de otorgar el préstamo.sostuvo Moreau para quien “ella sabía que Macri estaba utilizando esos dólares para financiar la formación de activos externos que no es otra cosa que la fuga de capital y eso está expresamente prohibido por el estatuto del FMI”.Y enfatizó:Moreau señaló que Argentina puede propiciar una denuncia contra Lagarde.insistió.agregó.Por último, sobre el informe de la Corte Suprema donde revela el hostigamiento de la administración Cambiemos a jueces y fiscales, señaló que dicha situaciónrecalcó.