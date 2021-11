10.11.2021 / CAUSA ARA SAN JUAN

"Nos sorprende que solo perdió la memoria respecto de la mayoría de las que le realizamos”, dijo la abogada Carreras sobre Aguad



Tras las declaraciones del ex ministro de Defensa y el ex secretario general de la Presidencia como testigos pedidos por la defensa del ex presidente Mauricio Macri, la aboagada de la querella cuestionó la actitud que tuvieron los funcionarios.