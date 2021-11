Cristina confirmó por redes sociales que no irá al búnker del Frente de Todos

Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 14, 2021

La Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un mensaje en sus redes para adelantar que no se encontrará presente con el resto de los y las dirigentes del oficialismo por el postoperatorio que atraviesa luego de la histerectomía que le realizaron hace menos de dos semanas en el Sanatorio Otamendi.Cristina había desoído los comentarios médicos previos al acto de cierre de campaña que hizo el Frente de Todos en Merlo el último jueves y fue a la actividad en la que hablaron Victoria Tolosa Paz, Sergio Massa, Axel Kicillof y el Presidente Alberto Fernández."Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio" expresó y agregó que "por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker". La expresidenta envió un abrazo fuerte a todos y a todas para cerrar la publicación.Ya van llegando las y los dirigentes del oficialismo al Centro Cultural C ubicado en Chacarita donde se reunirán para esperar los resultados y dar declaraciones una vez que estén los resultados, algo que se calcula para después de las 21 horas.