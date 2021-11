Se cumplen 4 años del hundimiento del ARA San Juan: ¿qué dijeron la querella y el gobierno?

Desde la querella mayoritaria presentaron un comunicado que titularon "Cuarto aniversario de la impunidad" en el que hacen un recorrido por este tiempo

siguen peleando en varias causas por la verdad, "ahora sabemos que fueron dados de baja los celulares de los 44 tripulantes perdiendo todos los archivos, nos falta recuperarlos y saber que quisieron ocultar"

"se entiende porqué era necesario espiar y controlar a este grupo de mujeres las familiares y las abogadas que con perseverancia fue destapando y probando las mentiras más crueles de este luto nacional" y advirtieron que "la herida de cada familia ha dejado de sangrar pero no ha dejado de doler, no fue un accidente, no fue una tragedia"

A 4 años de la desaparición del #ARASanJuan rendimos nuestro sentido homenaje a la tripulación de patriotas que trabajó con orgullo por nuestra Nación. Mantenemos viva su memoria y seguimos acompañando el pedido de justicia de sus familiares#44presentes pic.twitter.com/9TfFjiBVZW — Juan Manzur (@JuanManzurOK) November 15, 2021

Mientras se esperan definiciones en el proceso judicial que cursa en Dolores por el espionaje a las familias sobre el cual la Cámara Federal de Mar del Plata debe decidir si aparta o ratifica al juez Martín Bava ante el segundo pedido de recusación del expresidente que se trató en una audiencia oral el viernes último.

y a partir del cual hay causas judiciales abiertas que involucran a los más altos rangos del gobierno anterior, entre ellos al mismo Mauricio Macri, los jefes de inteligencia y como testigo al ex ministro de defensa Oscar Aguad,, "es 14/11 … hace 4 años desde el submarino ARA SAN JUAN, iban a empezar los problemas- Llamarían por celular a las 23,42 hs al Capitán Correa y las llamadas seguirían durante la madrugada hasta la última llamada del 15/11/17 a las 7,19 hs"A su vezy plantearon que desde su lugar lo probaron y sostuvieron por escrito en 2019 y en el alegato en 2020, "nunca creímos la historia oficial".En este sentido indicaron quedetallaron las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias y resaltaron, "ahoradel hallazgo" lo que implcaría un encubrimiento.Las letradas manifestaron que ahora saben queA partir de esto analizaron que, finalizaron.Por su parte el Jefe de Gabinete,