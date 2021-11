Macri ahora dice que tomó deuda "para bajar la inflación" e igualó hacerlo en dólares o en "especias"

Mauricio Macri volvió a dar una entrevista a la pantalla de TN con Joaquín Morales Solá como entrevistador y modificó su versión en cuanto a las razones que lo llevaron a endeudar a la Argentina con el FMI

"Eso cómo se refleja: muere una idealización y nace otra. Vamos buscando un líder mesiánico nuevo, un salvador. Y yo ya lo comenté con vos: el último salvador fue Diego Armando Maradona. Ya no existen más salvadores. No tenemos que ir en búsqueda de eso. Y no tiene que haber ningún líder de Juntos por el Cambio que quiera ir a buscar ese lugar"

Sólo unas horas después de culminadas las elecciones y minutos antes de volver a subirse a un avión para salir del país rumbo a Arabia Saudita,Después de sostener que la masiva toma de pasivo en moneda extranjera fue para "pagar deuda de Cristina (Kirchner)" y luego pasar a la idea que generó revuelo incluso judicial de que lo hizo para "pagarle a los bancos comerciales que querían irse del país si volvía el kirchnerismo", ahora el ex presidente aseguró que fue al Fondo Monetario Internacional a pedir plata para "ir bajando la inflación"., inició Macri consultado acerca de si se arrepentía de endeudar a la Argentina con "el préstamo más grande de la historia".En ese sentido, dijo que el FMI "no quiere poner a la Argentina de rodillas" y que, en cambio, "quieren que crezca" y "por eso nos dieron la plata". Luego, para argumentar su fracaso, explicó que "lamentablemente ganó el kirchnerismo, se interrumpió el plan, volvimos a caer en un salto inflacionario, perdimos la elección y volvieron ellos"."Es una mentira de no sé cuántas mentiras que puse en evidencia de lo que vengo relatando. Hoy se están endeudando a más del doble de lo que se endeudó mi gobierno promedio", continuó Macri.En ese punto, afirmó que por "cómo le dejamos el gobierno, ellos no tenían por qué ir endeudándose más" y llegó a su nueva explicación:En ese punto, cabe recordar que Macri comenzó su gestión con una inflación promedio de 25% y la dejó encima del 50% al terminar su mandato, más específicamente en un 53%.En ese punto, cuestionó que se considere como principal problema del endeudamiento argentino el endeudamiento en moneda extranjera.Para referirse a las internas en Juntos por el Cambio y por qué no deben generarse "liderazgos mesiánicos", Macri dijo que "el primer error que comete la Argentina como sociedad hace muchas décadas es pasar de derrotismo al exitismo"., dijo Macri como mensaje que, en una primera lectura, parece tener como destinatario a Horacio Rodríguez Larreta, quien se plantea como candidato presidencial natural del PRO.Macri también eligió meterse con la cuestión de la inseguridad, que los números fríos arrojan que no mejoró en su gestión pero que según él bajó: "Cuando los policías se tuvieron que pelear con la delincuencia los bancamos".Luego, pese a no tener una repregunta del entrevistador Morales Solá, Macri tocó el tema del policía Luis Chocobar y reconoció que asesinó al ladrón pero lo defendió., sentenció.Indirectamente, y por lo que determinó la Justicia, Macri terminó señalando que la función de un policía es asesinar a un delincuente por la espalda y huyendo. "Y este Gobierno festejó que lo condenen a Chocobar aunque sea en suspenso", agregó.