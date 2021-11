Manzur condenó los casos de abuso sexual ocurridos en Tucumán

En mi rol de jefe de Gabinete de Ministros y Gobernador de Tucumán en uso de licencia, condeno enérgicamente los hechos denunciados por las periodistas @CaroPDL y @MarianaR31, y me solidarizo con ellas. — Juan Manzur (@JuanManzurOK) November 17, 2021

Tras el terrible episodio, Ponce de León realizó la denuncias. Una en la Comisaría Nº1 de San Miguel de Tucumán, y otra en la Unidad Fiscal de Integridad Sexual.

Romero también realizó la denuncia penal correspondiente.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, repudió este miércoles los hechos sufridos por las periodistas Carolina Ponce de Leon y Mariana Romero, quienes denunciaron abuso sexual mientras cubrían las elecciones legislativas en la Casa de Gobierno de Tucumán., escribió desde su cuenta de Twitter, y agregó:Por último, Manzur expresó queLos hechos se dieron a conocer cuando Ponce de León, periodista de Radio Universidad, denunció abuso sexual en el contexto de las elecciones generales en el edificio estatal tucumano., contó a El Tucumano.Luego de su descargo en Twitter, a modo de respaldo a su colega,Al contar su fuerte testimonio, afirmó que en ese momento no contó lo sucedido "porque sabía que iba a tener que volver al Salón Blanco y no quería volver con miedo a que me pase lo mismo"., advirtió y cuestionó: "Estas cosas a nuestros compañeros varones no les pasan".