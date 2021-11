El FMI reforzó la necesidad de que el acuerdo con Argentina tenga "amplio apoyo político y social"

el Fondo Monetario Internacional (FMI) insistió en que mantiene contacto permantente con el Gobierno argentino para avanzar con un acuerdo y ratificó la necesidad de que la renegociación de la deuda que dejó Mauricio Macri cuente con "amplio apoyo político y social" en el Congreso Nacional

Mientras en la Argentina Juntos por el Cambio sigue agregando y agregando condiciones a la posibilidad de dialogar con el Frente de Todos,"Se sigue trabajando para alcanzar un entendimiento completo con los funcionarios argentinos", afirmó el vocero del organismo, Gerry Rice, al tiempo que insistió en que "recientemente" el Fondo expresó queCabe recordar, en este punto, que meses antes de las PASOya había expresado la necesidad del diálogo con la oposición, el empresariado y los trabajadores. Luego de las primarias, insistió en la idea y recogió el rechazo de la oposición, incluido el "ala blanda" representado en. Luego de las elecciones generales, con la mejora que logró el FDT pese a la derrota, JXC modificó su postura y condicionó los acuerdos a que se den en el Congreso.Según publicó Télam, Rice se expresó en su conferencia de prensa habitual y, tras los dichos del presidente Alberto Fernándezsobre la elaboración de un plan plurianual que será presentado al Congreso a principios de diciembre, el vocero del FMI expresó: "Continuamos trabajando para lograr un entendimiento pleno sobre un plan integral que pueda abordar de manera duradera los desafíos económicos y sociales más urgentes de la Argentina, y que tienen como objetivo fortalecer la estabilidad económica y hacer frente a la alta inflación, que afecta de manera desproporcionada a los más vulnerables"., aseguró el vocero, aunque eludió precisar plazos o "información sobre horarios específicos o programación de reuniones" e insistió en que el organismo está "activamente comprometido con las autoridades".Respecto de las "dudas sobre lo que llamamos el informe de evaluación ex-post del anterior programa argentino" a través del cual Macri endeudó al país por USD 45.000 millones, el vocero del Fondo confirmó que la investigación "está en curso y que esta evaluación ex post es algo que hacemos en el caso de todos los programas de acceso excepcional, como es el caso del programa argentino anterior"., agregó, sino que se realiza "en todos los casos de programas de acceso excepcional y la idea es ayudarnos a continuar aprendiendo y mejorando el diseño de nuestro programa a medida que avanzamos".Rice repasó los pasos de la evaluación en cuestión, que será debatida primero en el directorio y luego se hará pública, aunque no precisó fechas. Finalmente, ante una consulta sobre el estado de situación de la revisión al país por el Articulo IV del FMI, el funcionario del ente multilateral no dio precisiones pero remarcó que "lo que está sucediendo en este momento es un compromiso muy frecuente y fuerte en las discusiones hacia un posible nuevo programa"."No tengo tiempo para que usted diga cuándo podría concluir, pero es un conjunto de discusiones muy frecuentes, activas y sólidas las que se están llevando a cabo. Ahí es donde estamos", concluyó el vocero en respuesta a la pregunta de uno de los asistentes a la conferencia de prensa.