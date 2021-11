Bullrich y Vidal se cruzaron hasta por el rol del gobierno de Larreta tras la muerte de Lucas

lo sucedido y las decisiones del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta alimentan las diferencias internas en el PRO y, así, en Juntos por el Cambio

mientras la presidenta PRO salió a decir que no se debe condenar "antes de tiempo" a lo agentes involucrados, la ex gobernadora bonaerense ahora diputada nacional electa por CABA defendió la decisión de Larreta de correr a los policías

En lo único que ambas coincidieron, pese a la ausencia de relación entre la gestión policial de Caba y los hechos, es en usar la connivencia de los entrevistadores para criticar al oficialismo

Mientras el asesinato a manos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires decontinúa siendo investigado por la Justicia y generando mamarrachos en la cobertura de los medios opositores a la gestión nacional,Son conocidas las internas entre el sector del jefe de gobierno porteño, acompañado por, y el bando de, que se potenciaron por el resultado por debajo de la expectativas en la elecciones. Lo sucedido con el joven futbolista potenció las distancias:"Mis condolencias a los padres de Lucas. No hay palabras para quien pierde un hijo, más de esta manera.", inició Vidal su defensa de Larreta cuando le preguntaron por el crimen del futbolista de 17 años de Barracas Central.Sobre las críticas a la Ciudad, relacionando el crimen con la política de seguridad y la gran cantidad de casos de gatillo fácil que allí suceden según las estadísticas comparativas, también banco a CABA: "Si fuera una doctrina de seguridad, hubiésemos tenido más casos de gatillo fácil. No solo se dan en la Ciudad sino en todo el país. Pero esto no define al conjunto de la Policía de la Ciudad ni a una doctrina de seguridad"., dijo sobre los tres policías acusados de haber asesinado a Lucas. "No hay nada más importante que este hecho. Debemos saber en detalle de lo que pasó. Está investigando la Policía Federal. Nos pondremos a disposición para lo que haga falta", agregó.La, crítica que alcanza en primer lugar al gobierno porteño. Llamativamente, hasta el jefe de la Policía de la Ciudad reconoció anoche que hubo al menos un mal accionar de sus agentes.En diálogo con LN+, la presidenta del PRO reconoció "algunos elementos" como "de carácter confuso", entre los que mencionó que "los policías no estaban uniformados e iban en un auto que no estaba identificado, lo que puede generar en los cuatro jóvenes una situación de miedo que los hizo escaparse”."La Justicia tiene que esclarecer lo que pasó y ver si efectivamente se trató de un caso de acción incorrecta de la Policía”, agregó.En el caso de Bullrich, echó mano al tuit del primer mandatario, Alberto Fernández, que había escrito que "no es posible que policías que deben estar al servicio de la seguridad de las y los argentinos, terminen con la vida de la gente que debían proteger”, lo cual para la titular del PRO "está muy mal" porque "se pone en juez y ya decida quiénes son los culpables y quiénes son los inocentes".Vidal, por su parte, aprovechó para hablar de su paso por territorio bonaerense como gobernadora, de donde se fue derrotada. Afirmó que "hay una mala policía" y recordó que lo experimentó "en la Provincia de Buenos Aires". "Eché a miles de policías corruptos y que cometieron violencia institucional. Sergio Berni reincorporó a 400 de los miles que sacamos", mezcló.