Avanza el coronavirus y las cuarentenas en Europa: la vacunación, clave para evitarlo en Argentina

En pocas semanas Europa ha pasado a ser el centro de la pandemia.Durante la primera semana de noviembre la zona Europa acumuló el 60% de los casos decontabilizados en el mundo. Ello se tradujo en otra cifra alarmante: de las 26.726 muertes ocasionadas por el virus en ese periodo (fuente OMS) el 55% se registraron igualmente en el Viejo Continente. La pandemia se ha vuelto a arraigar enmientras que en Europa del Este la quinta ola ya ha llevado al colapso a los hospitales.En Bulgaria, de las 1.186 personas que murieron la semana pasada debido a la Covid 19, el 90% no estaban vacunadas. Suiza es el país de Europa del Oeste menos vacunado y esa ausencia se hace sentir con un rebrote espectacular de la pandemia y una tasa de incidencia que subió a 474 personas por cada 100 mil habitantes.En total, Europa suma hasta hoy unos 250.000 casos y 3.600 muertos por día. Hans Kluge, director para Europa de la OMS, advirtió queEn Francia, la tasa de incidencia del virus progresa en una escala de 40 a 50% por semana. El gobierno ha descartado decretar un nuevo confinamiento de la población, pero no recurrir a todos los demás útiles necesarios para detener el repunte de la pandemia: nueva campaña de vacunación, gestos barrera reforzados y teletrabajo figuran en la caja de Pandora que podría abrirse en las próximas semanas. Según aclaró el ministerio francés de Trabajo, la vuelta generalizada al teletrabajo no se justifica por el momento porqueEl pasado 9 de noviembre, el presidente francés, Emmanuel Macron, sólo anunció la obligación de una tercera dosis de la vacuna para las personas mayores de 65 años. De esa tercera dosis dependerá la obtención del pase sanitario.Un ejemplo de la gravedad de esta situación es Austria, que ya instauró desde el pasado lunes el confinamiento para los no vacunados, se convierte en el primer país de la Unión Europea (UE) en adoptar una medida tan drástica. El confinamiento tendrá una duración de 20 días, según el canciller. Tras reunirse con las autoridades regionales, Schallenberg anunció además que la vacunación contra el coronavirus será obligatoria en Austria a partir del 1 de febrero. Hay que "mirar la realidad de frente", dijo el canciller.dijo.En tanto, el avance del plan de vacunación en Argentina logró atenuar, al menos hasta ahora, la propagación masiva de las nuevas variantes del coronavirus que provocan en Europa un nuevo rebrote con aumento de contagios y muertes. El dato fue puesto de relieve por el ministro de Salud porteño,, para explicar el contraste entre lo que ahora ocurre aquí y en varios países europeos. Según elen tiempo real se aplicaron en el país 64.965.087 dosis, 36 millones de personas tienen por lo menos una dosis y 28 millones completaron el esquema.El objetivo de la campaña, confirmó la ministra de Saludes llegar al próximo otoño con "toda la población con dos dosis y el refuerzo en las personas mayores y de riesgo" para impedir el impacto de las nuevas olas que hoy vive el viejo continente., sostuvo Vizzotti, en declaraciones a la prensa.Esto mismo confirmó el ministro Quirós, al analizar por qué el país no experimentó hasta ahora el rebrote de una tercera ola como ocurre en Europa. “La situación empieza a dejar de ser similar cuando ocurren dos grandes cambios: la tasa de la enfermedad natural y la tasa de vacunación al momento de entrada de nuevas variantes”, dijo sobre el momento de la llegada de la variante Delta país y su diferente impacto con respecto a otros lugares del mundo.sentenció. Sobre la Argentina, en particular, destacó que “estamos entre los países en los que más vacunas se aplicaron”.