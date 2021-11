"Interpretación": Vidal le contestó a Bullrich y sigue la interna en Juntos por el Cambio

Tras las expectativas de la exministra Patricia Bullrich de obtener un mejor resultado electoral en CABA, la diputada electa por rese distrito María Eugenia Vidal sostuvo que fue un triunfo "contundente" el de las elecciones del pasado domingo y remarcó que va a poner a "la unidad por encima de cualquier interpretación"., analizó la ex gobernadora bonaerense.De todas maneras, Vidal aclaró que tiene en cuenta "todas las interpretaciones" sobre los comicios, pero planteó que "el mensaje que le dio el votante" a Juntos por el Cambio, "además de 'póngale un freno al kirchnerismo y ocúpense de nuestros problemas', fue 'estén unidos' "., prosiguió Vidal en una entrevista.El miércoles pasado,, donde esperaban "superar el 50% de los votos", y que por ese motivo no hubo euforia en el búnker de Costa Salguero.La titular del PRO, quien estuvo a punto de competir en una interna contra Vidal en Ciudad de Buenos Aires en estas elecciones, destacó el triunfo de JxC en la provincia de Buenos Aires y en otras del interior del país, pero dio a entender que esperaba una diferencia mayor en la Ciudad, lo cual fue leído como un mensaje para la ex gobernadora.Sin embargo, Vidal ratificó que está "muy tranquila" y "muy orgullosa" con los resultados que cosechó la lista que encabezó en los comicios del 14 de noviembre., afirmó.