Argentina donó 1 millón de vacunas contra el Coronavirus y analiza nuevos envíos al Caribe

La titular de la cartera de salud y el Canciller realizaron una conferencia de prensa en el aeropuerto de Ezeiza para comunicar la donación de casi un millón de dosis contra el Covid-19 que realizó el país en las últimas 24 horas. Santiago Cafiero informó que ayer partieron rumbo a Vietnam 500 mil dosis y hoy otras 450 mil a Mozambique, todas con el componente de Astra Zenneca, mientras Carla Vizzotti resaltó el proceso de inoculación, "de los países del G20 arg está 4ta en niveles de vacunación".En este sentido la ministra manifestó que es un momento muy importante ya que hace menos de un año esta campaña no había iniciado en Argentina, "el 24 de diciembre estábamos acá recibiendo las primeras dosis que llegaban a nuestro país" y acotó que hoy hay un stock suficiente para inciar y completar esquemas, y aplicar terceras dosis y todos los refuerzos necesarios del 100% de la población nacional. "Estamos orgullosos y contentos por este gran logro de nuestro país" sostuvo.Vizzotti agregó que este momento es el resultado de trabajo en conjunto del Estado nacional y planteó que se está "avanzando para donar al caribe, otras regiones de África y seguir con el círculo virtuoso". "Argentina recibió casi 7 millones de dosis de vacunas donadas que nos permitió avanzar rápidamente en completar los esquemas y alcanzar esta situación epidemiológica" expresó y contó que "a través de los cascos blancos el país ofrece intercambiar experiencia y asistencia con la logística y el trabajo técnico".A su vez indicó la relevancia de se que continué el "círuclo virtuoso de reciprocidad y solidaridad donando vacunas porque hasta que cada país no acceda a las vacunas no vamos a dar vuelta la página de la pandemia" y añadió que están en charlas para donar más dosis a países del Caribe. La Ministra analizó que las 20 semanas de descensos sostenidos y las últimas 5 de estabilidad con un aumento leve, a pesar de que el 87% de las variantes circulantes en Argentina son Delta, "es gracias a la cobertura de vacunación y a la confianza de la población en las vacunas".Para cerrar se refirió a la aprobación de la vacuna Sputnik V por parte de la OMS,"estamos en contacto con (el Instituto) Gamaleya, con la OMS, y el Presidente ha tenido una bilateral con el director de la OMS y se está avanzando muy fuerte con los últimos tramos en función de la información requerida, que no es de seguridad ni de efectividad, sino en función de la presentación de papeles de algunas plantas de producción". "Estamos con la expectativa de que pueda resolverse pronto", concluyó Vizzotti.