La interna que viene en JxC con epicentro en CABA: guerra fría entre Larreta y Bullrich

La idea de la presidenta del partido de lograr un cambio de relato se apoyaba en los números de los comicios a nivel nacional ya que, según su lectura, su aporte fue decisivo para que Juntos por el Cambio ganara las elecciones y consiguiera cinco senadores más para quitarle el quórum al Frente de Todos en la Cámara Alta

la reacción por parte del sector ligado al Jefe de Gobierno porteño que sostiene a Ritondo fue armar una nota de respaldo al Jefe del Bloque y hacerla firmar entre los diputados y las diputadas que lo conforman para ver mostrar el apoyo con el que contaban

Bullrich tuvo que volver sobre sus pasos y resaltó que sostiene "la continuidad institucional de nuestro bloque con Cristian Ritondo como presidente y lucharé para que nuestros votantes se sientan representados en cada decisión, un bloque contra el populismo y por un país donde el esfuerzo sea la vara”

Ritondo seguirá como presidente mientras el resto de los puestos legislativos se conversarán en un encuentro entre todos los diputados, que tendría lugar entre el 30 de noviembre y el 1° de diciembre

Desde el sector del Jefe de Gobierno remarcaron que él también viajó por distintas provincias para garantizar el voto a Juntos por el Cambio y que Bullrich se equivocó en no haberle avisado a Ritondo de la reunión de diputados que ya quedó cancelada definitivamente

Jorge Macri se tomará licencia en la intendecia del partido bonaerense de Vicente López -cargo que tiene hace 10 años- para sumarse a la plantilla de la Ciudad de Buenos Aires como Ministro de Gobierno

a estos retoques se le agrega el nombramiento de Diego Santilli como su jefe de campaña nacional que tendrá como rol aceitar la relación con dirigentes de otras jurisdicciones y armar el terreno para que Larreta pueda competir en las elecciones presidenciales del 2023

