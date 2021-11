Denuncian una fake news de Clarín contra La Cámpora sobre fondos de Desarrollo Social

"Esta FAKE NEWS tiene un solo interés: instalar que La Cámpora, en la que milito desde sus orígenes hace ya más de 12 años, ´tiene` el manejo directo de los cuantiosos recursos que se destinan a la compra de alimentos en el Ministerio de Desarrollo Social, lo cual es absolutamente FALSO"

La secretaria de Inclusión del Ministerio de Desarrollo Social,, desarticuló una serie de notas a través de las cuales medios opositores, pero principalmente Clarín, la señaló como "la dirigente que responde ay maneja una caja de $200.000 millones"., afirmó la funcionaria a través de redes sociales.Alonso explicó que "desde hace algunas semanas se lleva adelante una campaña en distintos medios de comunicación" para vincularla "al supuesto ´manejo` de una ´caja millonaria` de los programas alimentarios", que tendría a su "cargo dentro del Ministerio de Desarrollo Social".El artículo de Clarín que compartió Alonso, incluso, no sólo le atribuye en el título el manejo de los recursos mencionados, sino que además la chicanea, en alusión a que presuntos "camporistas la llaman ´la Laura Alonso` buena", en contraposición con la homónima titular de Oficina Anticorrupción, que ejercía ese cargo pese a expresar su enamoramiento por Mauricio Macri., cosa que no solo es determinable por trazabilidad y firmas, sino que además resulta obvia para quienes conocen nombres y funciones de dependencias, pero los medios opositores no chequearon.