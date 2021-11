Organizaciones se movilizan contra la "violencia patriarcal" y por una "reforma judicial feminista"

Diversas organizaciones convocan a una movilización este jueves 25 de noviembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con consignas que sintetizan el reclamo de "vidas libres de violencias" y exigen una "reforma judicial feminista"

investigaciones respecto de las declaraciones misóginas y los antecedentes en ese mismo sentido del camarista Juan Carlos Gemignani

, entre otras."💜 25 de noviembre ´Día Internacional contra la violencia por motivos de género` que recuerda los femicidios de las hermanas Mirabal, asesinadas por la dictadura de Rafael Trujillo, desde Argentina seguimos construyendo FEMINISMOS POPULARES PARA HACER JUSTICIA SOCIAL. #díainternacionalcontralaviolenciadegénero ", se sostiene en la convocatoria realizada por el sindicato Fe-Sitraju, de trabajadores judiciales.Del llamado a la movilización también participan organizaciones de distintos sectores, como Proyecto Generar, La Cámpora, Todos somos Patria, Aires, UTE, Mala Junta - Patria Grande, Marea Feminismo Popular, PCR, Movimiento Evita, Nuestramérica Movimiento Popular, Unidas y Organizadas, AGTSyP Metrodelegadxs (Subte).Según explicaron, la actividad se da en consonancia con el Día Internacional por la no violencia contra la mujer, y organizaciones enmarcadas en el Ni Una Menos y del Frente de Todos convocan a Plaza Lavalle este 25 de noviembre a las 17. La actividad contará con intervenciones artísticas, música, radio abierta y lectura de un documento.El Día Internacional contra la violencia por motivos de género y la movilización que incluye la convocatoria de un gremio representativo de los y las trabajadores judiciales llega para la justicia argentina en medio de lasEs que Gemignani protagonizó en marzo de este año un escándalo en la Cámara Federal de Casación cuando en el chat que compartía con el resto de los integrantes del máximo tribunal penal les deseó feliz Día de la Mujer “especialmente a las delincuentes”. Ese hecho motivó una denuncia e investigación en su contra en el Consejo de la Magistratura.Los mensajes misóginos de Gemignani generaron el rechazo de dos de sus colegas mujeres. Ángela Ledesma declaró por escrito ante el CMN en la investigación que se sigue por la inconducta del camarista en la que se pide su remoción. No sólo sostuvo que las descalificaciones fueron violatorias de los tratados de derechos humanos sino que también especialmente graves para un juez que trata con mujeres sometidas a un proceso penal.Además, fuentes judiciales confirmaron a este portal trascendidos que indicarían que la violencia de Gemignani parece encontrar capítulos repetidos: un juez que fue propuesto por el propio camarista declaró en el marco del expediente que lo tiene como denunciado ante el Consejo de la Magistratura pero terminó argumentando en su contra y provocó una cuestionable reacción.Gustavo Javier Alterini, quien como Prosecretario de Cámara trabajó con el camarista desde 2013 y en la actualidad es juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°7 de la Capital, declaró: “Ningún funcionario judicial en su sano juicio puede entender defender o avalar descripciones de ese tipo (el mensaje de Whatsapp que habría enviado en el chat Acuerdo Virtual), no es forma de dirigirse a compañeras de trabajo y menos a mujeres. No hay porqué dirigirse en esos términos a cualquier persona, no es la manera para referirse a mujeres”.Unos días después, Gemigani se acercó a Alterini, lo increpó y le recrimino verbalmente lo expuesto en su declaración. Una situación que reafirma una conducta reiterativa del camarista y que se suma a lo sucedido con el auditor Pivetta.Gemignani ni siquiera presenció las testimoniales, realizadas vía zoom, y sólo dejó a sus abogados defensores Luis F. Velasco y Norberto N. Giletta. El primero es un letrado penalista que fue abogado defensor de Rubén Oscar Franco, Alejandro D´Agostino y Mario Daniel Arru en el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA. El segundo es hijo del abogado y ex juez de la dictadura militar Norberto Giletta, quien defendió además al represor Jorge Olivera Rovere.Además, Gemignani ya fue sancionado en 2019 por coacciones a mujeres. En aquella ocasión ordenó detener a una secretaria, María Amelia Expucci, después de que él entendiera que había desobedecido a sus imperativos. El escándalo sobre la privación de la libertad había sucedido durante la feria de julio de 2016.En mayo de 2019, Gemignani debió renunciar a la Presidencia de Casación, a la que había accedido por una vía que también generó polémica, en medio de un reclamo de sus colegas para que dejara el cargo por la violencia contra Expucci.Según publicaciones periodísticas, en el Consejo remarcan que la sanción sobre el camarista debe ser dejada firme por la Corte Suprema. Ante un reclamo por medidas de reparación para Expucci, Casación respondió que hasta que la sanción no fuera confirmada por el alto tribunal no podrían hacerlo.