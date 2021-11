D'Alessio quiso ser un arrepentido pero el fiscal Curi se lo denegó tras su declaración

Al no haber llegado a un acuerdo sobre el cambio de su situación, lo que sucedió en la fiscalía es reservado

se preveía más difícil que hace un par de años ya que ahora no solo se tendría en cuenta la validez de los dichos y el aporte de información nueva que favorezca a la justicia, sino que además se debeía considerar si la lealtad procesal estaba dañana luego de dos años sin responder preguntas mientras alertaba que no tenía más información de relevancia

Se especulaba que quería presentarse ante la justicia para hablar sobre quienes le soltaron la mano cuando fue detenido como sucedió en la última declaración que le dio al TOF 2 porteño

Si Curi lo hubiese aceptado, el pedido de D'Alessio debía pasar por las manos del magistrado Martín Bava, quien rechazó un intento del falso abogado para voltear como una de las primeras definiciones como subrogante del juzgado de Dolores y el mismo que debe definir la situación procesal del expresidente Mauricio Macri

Ayer a la mañana,en la causa por la denuncia del empresario Pedro Etchebest, quien planteó que el falso abogado intentó extorsionarlo junto con el fiscal (Carlos) Stornelli para no involuclarlo en la llamada causa de los cuadernos que fue estructurada en base a declaraciones de imputados colaboradores, pero finalmente no le aceptaron la solicitud.. Se conoció que D'Alessio apuntó contra el juez Alejo Ramos Padilla, quien estaba a cargo del juzgado de Dolores antes de hacerse cargo de la justicia electoral, por su accionar en la causa.. En 2019 el fiscal Curi le había dado el visto bueno pero Ramos Padilla denegó el pedido por considerar que no había aportado información sustancial que permita ampliar la causa o ir hacia arriba en el rango de responsabilidades, lo mismo que se le respondió ayer desde el poder judicial.La solicitud para declarar de manera presencial la realizó a principios de este mes, lo que atrasó algunas semanas la convocatoria que había fijado Curi para el 11 de noviembre de forma virtual, con. EstoAl finalizar la presentación en Dolores,, "me dolió la canallada de quienes salieron corriendo en estado de pánico a usar los medios diciendo que era un loquito o fabulador y hasta llegaron a sostener que dialogaba sobre narcotráfico o la homologación de tal o cual calibre de proyectiles sónicos con un nietito", haciendo alusión a Carlos Stornelli y la exministra Patricia Bullrich.en su momento (Rolando Barreiro y Juan Ignacio Bidone)