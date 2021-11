Grave: confirman que los policías porteños que mataron a Lucas sabían que perseguían a menores

Anoche, trascendió que la Justicia tiene confirmado que el inspector Gabriel Alejandro Isassi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial José Nieva, sabían - o así lo expresaron - antes de disparar y terminar asesinando a Lucas González que a bordo del Volkswagen Suran iban menores de edad.Los investigadores tienen confirmado ese dato a partir de las comunicaciones de radio que realizaron los acusados. “En una de las modulaciones que hicieron durante la persecución, (uno de los policías) dice ‘cuatro masculinos menores’”, publicó Infobae en base a fuentes de la investigación.“Ya sabían que eran chicos”, señaló la misma versión, hecho que agrava el proceder de los policías de la fuerza bajo mando de la Jefatura de Gobierno porteño que tiene Horacio Rodríguez Larreta.Al declarar en indagatoria, dos de los tres oficiales implicados admitieron haber disparado contra el Suran. Nieva, quien manejaba el Nissan Tiida en el que circulaban los efectivos, reconoció que tras bajarse gatilló “tres o cuatro” veces. “Esto fue una fracción de segundo, es algo que pasó rapidísimo”, se excusó ante el fiscal Leonel Gómez Barbella y el de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Andrés Heim.“Por la situación, un auto detenido, polarizado con cuatro personas adentro, un auto que salía de la villa.... Yo no sabía quiénes eran, si tenían armas, si tenían drogas, la verdad no lo sé”, continuó su relato a modo de excusa casi obviando que los policías deben estar formados para discernir presuntos delitos de aquellos que no lo son, y actuar de un modo ante menores y de otro ante mayores, como indica la ley.Hasta el momento se conoce que, al menos, cuatro de los disparos de los policías de la Ciudad impactaron al auto. En la carrocería del Volkswagen se detectó un orificio en el parabrisas a la altura del acompañante, donde viajaba Lucas. También en la ventanilla y el asiento donde iba el chico; en la ventanilla derecha trasera y en el guardabarro trasero del lado del conductor. La autopsia, en tanto, reveló que la víctima tenía heridas de bala en el cráneo y en el pómulo derecho.Hoy los fiscales, además, pidieron la detencion de otros seis policías porteños por encubriento agravado, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica. Entienden que buscaron tapar lo que ya intuían fue un delito de sus compañeros de fuerza, que arrestaron a los amigos de Lucas a sabiendas de ello y de que no había delito alguno, y que además luego mintieron.